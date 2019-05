Blindé d’un demi-million de dollars : la militarisation de la police critiquée à Halifax

Le conseiller municipal Shawn Cleary a voté contre l'acquisition du véhicule de 8000 kilogammes. Selon lui, cet achat est un mauvais signal envoyé par une force policière qui essaie de redorer son image et sa réputation.

M. Cleary ne s'oppose pas à ce que les policiers disposent d'un véhicule de sauvetage, mais il croit que l'achat d'un tel blindé est exagéré.

Le véhicule que notre police veut est un véhicule tactique militaire, bien plus qu’un simple blindé. Shawn Cleary, conseiller municipal à Halifax

Ce blindé envoie le message que la police d’Halifax se militarise, estime M. Cleary, qui a lui-même été membre d’une unité militaire de réserve lorsqu’il vivait à Ottawa. C’est exactement l’opposé de ce que nous devrions faire pour tisser des liens positifs avec la communauté.

Le maire adjoint Tony Mancini a reconnu que le moment était mal choisi, un mois après la publication d'un rapport fracassant sur le profilage racial, qui démontrait que les Noirs étaient six fois plus souvent ciblés par des contrôles policiers que les Blancs dans la Municipalité régionale d’Halifax. Le ministre provincial de la Justice a par la suite ordonné un moratoire sur ce type de pratique.

Dans un appel d'offres officiel lancé le mois dernier, la police de Halifax avait énuméré une liste de critères qui se rapprochent d'un véhicule blindé appelé le Gurkha. Construit par Terradyne Armoured Vehicles, à Newmarket en Ontario, le Gurkha peut être équipé d’une tourelle pour mitrailleuses.

Le conseiller municipal Shawn Cleary. Photo : Radio-Canada / CBC

Ce glissement des forces policières vers le militarisme s’observe aux États-Unis et au Canada, selon le conseiller Shawn Cleary.

Dans ma ville, je ne veux pas voir cela se produire. Ça envoie un mauvais message à nos citoyens , dit-il.

Aucun responsable de la Police régionale d’Halifax n'était disponible pour une entrevue, selon le porte-parole John MacLeod, qui a référé La Presse canadienne à un récent exposé présenté au conseil des commissaires de police.

Agrandir l’image Un véhicule blindé de la force policière de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, après une fusillade le 10 août 2018. Photo : La Presse canadienne / Keith Minchin

L'exposé a mis l'accent sur le fait que le véhicule blindé fournirait une protection lors d'opérations à haut risque et de catastrophes naturelles. Le véhicule non armé serait utilisé pour éloigner en toute sécurité des personnes de situations dangereuses , notamment de tireurs actifs. On soutient qu’un tel blindé augmenterait la sécurité des policiers et du public.

En août 2014, la police de Saskatoon avait publié une vidéo pour démontrer que son véhicule Lenco Bearcat avait été utilisé pour secourir cinq personnes qui étaient la cible de tirs lors d'une fusillade.

Manque de preuves, selon un expert

Kevin Walby, expert en droit criminel. Photo : Radio-Canada / CBC / Aidan Geary

Kevin Welby, professeur de droit criminel à l’Université de Winnipeg, indique que plus d'une douzaine de forces policières au Canada utilisent actuellement des véhicules blindés, même dans de petites villes comme Fredericton au Nouveau-Brunswick et Sault Ste. Marie, en Ontario.

Il explique que la police cherche à justifier l’achat de ces véhicules en évoquant la protection du public et des agents lors de fusillades ou de prises d’otage.

Ils n’ont souvent pas les chiffres pour appuyer leurs affirmations. Et aussitôt que vous critiquez leurs affirmations, vous êtes accusés de ne pas vouloir la sécurité du public ou d’être anti-police. Kevin Welby, expert en droit criminel

M. Welby soutient que de tels blindés sont trop gros et malhabiles. Ils ne sont pas pratiques lors de situations où un tireur est en cavale, car ils prennent du temps à déployer et sont beaucoup trop visibles.

Ils sont utilisés peut-être une fois par décennie , ajoute-t-il. Ça ne sert pas pour les choses que les équipes tactiques d’intervention font sur une base régulière.

Un véhicule Cougar comme ceux utilisé par les Forces armées canadiennes en Afghanistan a déjà appartenu à la police de New Glasgow, en Nouvelle-Écosse. Photo : Forces armées canadiennes

En 2017, la force policière régionale de New Glasgow, dans le comté de Pictou, a décidé de se départir de son véhicule militaire Cougar de 10 tonnes, sans armes, légué par les Forces armées canadiennes, qui l’avaient mis hors service.