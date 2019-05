Le transport en commun coûtera plus cher dans le Grand Montréal à compter de juillet

Les usagers des transports collectifs de la grande région de Montréal devront payer plus cher pour se déplacer dès cet été. L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) a rendu publique mercredi sa grille tarifaire révisée pour la région métropolitaine.

L’ARTM précise que « les tarifs applicables à l’utilisation des services des quatre grands organismes publics de transport collectif de la région [exo, RTL, STL et STM] seront indexés de 2 % en moyenne ».

Indexation du titre unitaire Le titre unitaire sera indexé et passera de 3,25 $ à 3,50 $. Cette variation représente un taux d’indexation annualisé de 1,7 % à Montréal (depuis 2015), de 1,4 % à Laval (depuis 2014) et de 1,1 % à Longueuil (depuis 2013).

L’agence gouvernementale québécoise affirme se baser sur l’inflation, l’augmentation des coûts d’exploitation des services de transport en commun et du maintien de l’équilibre du financement des services.

Les rabais seront maintenus

Les enfants, les étudiants et les personnes de 65 ans et plus continuent à bénéficier des rabais tarifaires.

L’ARTM rappelle que le rabais accordé aux étudiants « permet depuis le 1er septembre 2017 à tous les étudiants à temps plein admissibles, peu importe leur âge, d’en bénéficier ».