Nouvelle technologie pour lier les mères et leur bébé prématuré

Un nouveau projet pilote, mis à l'essai depuis novembre à l'Hôpital Misericordia, entend assurer le lien qui unit une mère et son enfant, même lorsque les deux ne peuvent demeurer à proximité au terme de l'accouchement. L'expérience, une première en Alberta, réjouit les familles qui en profitent, en plus d'apporter des bénéfices étonnants sur la santé des mères et des nouveau-nés.