Prisonnier, couturier, épicier : le parcours de Sam Jarniewski, de Dachau à Winnipeg

On souligne jeudi au Manitoba le Jour commémoratif de l'Holocauste, ou Yom ha-Choah. C'est l'occasion de revenir sur des histoires de vie qui semblent inimaginables, comme celle de Samuel Jarniewski qui, après avoir survécu à six camps de concentration, traverse l'Atlantique pour offrir ses talents de tailleur à Winnipeg, puis devient un épicier bien connu du quartier Saint-Boniface.

Belle Jarniewski, directrice du Centre du patrimoine juif de l’ouest du Canada (JHCWC), a souvent parlé avec son père de son parcours. C’est maintenant elle qui transmet cette histoire à d’autres.

Samuel Jarniewski est enrôlé dans l’armée polonaise au début de la Seconde Guerre mondiale. « Il a été capturé trois semaines plus tard et après un certain temps, les prisonniers juifs et non juifs ont été séparés et il a été envoyé dans des camps de concentration », explique sa fille. Il y en aura eu six : d’abord en Pologne, puis Flossenburg et enfin Dachau, en Allemagne, jusqu’à la libération du camp.

« Il a vu des choses atroces, des gens assassinés devant lui, une personne brûlée vive devant tous les prisonniers parce qu'elle avait essayé de s'échapper. »

Samuel Jarniewski (troisième à droite), dans l'armée Photo : Photo soumise par Belle Jarniewski

Dans les camps, Samuel tente toujours, à sa manière, d’aider ceux qui l’entourent. « Par exemple, il y avait un artiste, et les nazis n'avaient pas de travail pour les artistes. Donc, mon père a [proposé qu’il peigne] des affiches et, comme ça, sa vie a été sauvée. Cette personne a écrit un livre où il mentionne mon père. »

« Et il y avait une autre personne aussi qui fumait et qui a vendu ses souliers pour une cigarette, et après il est resté sans souliers. Mais mon père a pu avoir une paire de chaussures pour lui. »

Le « projet des tailleurs »

Après la guerre, Samuel Jarniewski se retrouve dans un camp de réfugiés en Allemagne et tente alors de partir à l’étranger. « Mais, entre 1945 et 1948, c'était difficile pour les juifs d'être acceptés comme immigrants au Canada, rappelle Belle Jarniewski. Il y avait encore beaucoup d'antisémitisme au sein du gouvernement. »

Ce sont ses aptitudes de couturier qui lui permettront de se faire repérer. « Il y avait un groupe qui essayait d'amener des gens au Canada qui pouvaient travailler dans l'industrie de la couture, dans les usines de vêtements et de manteaux de fourrure. Ils sont allés dans les camps et ont testé les gens pour voir s'ils pouvaient coudre une boutonnière, et alors ils étaient acceptés comme tailleurs. »

Il y avait un manque d'ouvriers à ce moment-là, et c'est là que ce projet a commencé. Belle Jarniewski, fille de Samuel

« Mon père avait perdu toute sa famille, mais il y avait une personne, qui habitait à Winnipeg, qui avait une fabrique de fourrure et dont l’arrière-grand-mère était une [lointaine] cousine : alors elle a aidé mon père à venir. »

Quelque 2500 personnes auraient ainsi rejoint le Canada, dans le cadre de ce « projet des tailleurs ».

Plusieurs documents et photos en lien avec Samuel et Sylvia Jarniewski sont exposés au musée du Centre d'éducation sur l'Holocauste à Winnipeg. Voici un certificat d'après-guerre qui indique que Samuel Jarniewski a été emprisonné comme prisonnier politique au camp de Dachau. Photo : Radio-Canada / Camille Gris Roy

Après avoir amassé assez d’argent dans l’industrie de la couture, Samuel Jarniweski achète une épicerie à Saint-Boniface, au coin des rues Marion et Des Meurons, qu’il exploitera pendant près de 25 ans.

Belle Jarniewski se rappelle que, lorsque des Franco-Manitobains bien connus, comme Georges Forest, passaient à l’épicerie, son père soulignait son regret de ne pas avoir appris le français... même s’il parlait sept langues.

Ne pas oublier

À Winnipeg, Samuel Jarniewski a rencontré Sylvia, elle aussi rescapée des camps. « Elle était dans le ghetto de Lodz et après elle a été envoyée à Auschwitz. De là, heureusement, elle a été envoyée dans un autre camp où elle a été libérée à la fin de la guerre. »

« Elle avait un oncle qui l'a aidée à venir ici, mais c'était plus tard, en 1950, lorsque les portes avaient déjà été un peu plus ouvertes. »

Ses parents parlaient tous deux régulièrement, et ouvertement, de leur parcours.

Belle Jarniewski est la directrice du Centre du patrimoine juif de l'ouest du Canada (Jewish Heritage Centre of Western Canada). Photo : Radio-Canada / Gilbert Rowan

« Il y avait beaucoup de parents qui ne voulaient pas parler de ça avec leurs enfants, ils trouvaient que c'était un fardeau qu'ils ne voulaient pas transmettre. Et d’autres qui, comme mes parents, avaient le besoin de parler de leur histoire », remarque Belle Jarniewski.

« Et c'était en réponse à des questions que vous pouvez imaginer : moi, j'allais dans une école où tout le monde avait des grands-parents, des tantes et des oncles, etc. Et moi, je n'en avais pas et j'imagine que, dès petite, je demandais pourquoi on n’avait pas de famille. »

Si la Shoah est maintenant largement enseignée à l’école et régulièrement commémorée, Belle Jarniewski pense qu’il est essentiel de continuer à communiquer, de raconter ces histoires, pour ne jamais oublier. Encore plus à cette époque des « fausses nouvelles » et de « faits alternatifs », selon elle.

« Il y a une montée de l'antisémitisme dans le monde aussi, et le révisionnisme où, malheureusement, dans beaucoup de pays du monde, ils essayent de changer l'histoire, disant que les juifs n'étaient pas des victimes ou bien que c'est inventé. »