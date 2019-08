Une troisième digue en construction à Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Cette troisième digue s’élève sur la rue Hervé-Larocque. Deux autres digues avaient été construites au cours des derniers jours sur la 23e et la 29e Avenue.

Des plongeurs ont été mis à contribution pour rendre étanches des conduites qui pourraient transporter l’eau d’un côté à l’autre des digues.

« On a des plans que la Ville nous a fournis, mais à cause des débris, on n’a aucune visibilité sous l’eau. Avec l’aide d’un aimant, on va essayer de repérer le trou d’homme et on va rendre la conduite étanche », explique Éric Gauvreau, chef plongeur chez Divex marine.

Le secteur entouré par les digues est celui où l’accumulation d’eau est la plus importante. Les résidents pourraient devoir attendre jusqu’à la semaine prochaine avant de réintégrer leurs maisons, a indiqué la mairesse Sonia Paulus lors d’un point de presse.

À l’ouest de ce secteur, l’eau a pu être pompée vers le lac et les résidents ont commencé à retourner chez eux, accompagnés de pompiers et de policiers qui s’assurent qu’ils peuvent le faire en toute sécurité.

Les trois digues temporaires, construites avec plus de 100 000 tonnes de gravier, devront ensuite être démantelées.

Le reportage de Julie Marceau

Des résidents retrouvent leur domicile

La crue a laissé derrière elle de nombreux débris. Photo : Radio-Canada / Caroline Girard

Environ 500 résidences ont reçu la visite de pompiers, accompagnés de maîtres électriciens qui ont pu vérifier qu’elles puissent être raccordées au réseau d’Hydro-Québec, a indiqué le directeur de la Régie de police du Lac des Deux-Montagnes, Patrick Denis.

De leur côté, les policiers ont effectué 270 raccompagnements de citoyens qui voulaient récupérer leurs biens.

Plus de 300 animaux domestiques ont également pu être rescapés, soit 160 chats, 14 chiens et 29 animaux d’autres espèces. De ce nombre, seulement cinq chats ont été retrouvés morts.

La rupture d’une digue permanente, samedi dernier, a causé l’inondation qui a entraîné l’évacuation de 6000 des 18 000 résidents de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Environ 2500 maisons ont dû être évacuées, dont 800 qui étaient inondées.