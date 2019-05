Le niveau du lac Ontario continuera de monter

Le niveau de l’eau est présentement de 75,4 m, c’est-à-dire 43 cm au-dessus de la moyenne. En comparaison, au plus fort des inondations de 2017, le niveau de l’eau du lac Ontario était environ de 48 cm au-dessus de la moyenne.

Pour le moment, l’Office de protection de la nature de Toronto ne rapporte aucun appel pour des inondations liées au lac, mais la pluie et les fortes rafales de vent risquent d’aggraver la situation.

Le Bureau de la régularisation des Grands Lacs et du Saint-Laurent a pour mission d’équilibrer le niveau d’eau des Grands Lacs, à l’aide de barrages.

L’objectif est de préserver les bénéfices socio-économiques et environnementaux reliés aux Grands Lacs, comme le maintien des voies navigables ou la protection d’espèces marines. Au printemps, cette agence du gouvernement canadien a aussi pour rôle de réduire le courant en amont des Grands Lacs afin d’atténuer les inondations dans les villes situées en aval, comme la région de Montréal.

Depuis le 14 avril, le Bureau de la régularisation des Grands Lacs et du Saint-Laurent utilise le barrage Moses-Saunders, à Cornwall, pour réduire de 30 % l’afflux du lac Ontario dans le fleuve Saint-Laurent, vers Montréal.

Cette intervention permet de réduire directement le niveau des eaux de 1,2 m autour de Montréal.

Par contre, Rob Caldwell explique que cette rétention n’est pas la cause du haut niveau actuel du lac Ontario puisqu’elle n’y ajoute que 7 cm. Ce sont plutôt les entrées d’eaux dans le lac Ontario qui causeraient cette montée.

Le lac Érié, qui se déverse dans le lac Ontario, présente un niveau d’eau plus élevé que la moyenne. La pluie qui s’abat sur la province et les forts vents en provenance de l’est contribuent à retenir le débit de l’eau à l’ouest.

Nous n’avons aucun contrôle de l’afflux dans le lac Ontario, ce n’est pas réglementé. Nous sommes à la merci de Mère Nature quant aux entrées d’eaux que nous recevons et nous n’avons qu’un petit degré d’influence sur l’écoulement vers le fleuve Saint-Laurent. Rob Caldwell, chef du Bureau de la régularisation des Grands Lacs et du Saint-Laurent

Agrandir l’image L'afflux du lac Ontario vers Montréal est contrôlé à l'aide du barrage de Moses-Saunders, situé à Cornwall. Photo : Radio-Canada / Camille Gauthier

Jérôme Marty, président sortant de la Société canadienne de limnologie, la science des eaux douces, explique que les avantages de ce système de rétention sont beaucoup plus grands pour Montréal que les désavantages ne le sont pour le sud de l’Ontario. Il affirme que la Rivière des Outaouais est la véritable source des inondations actuelles près d’Ottawa et de Montréal.

En ce moment, le débit de la Rivière des Outaouais est le même que celui du fleuve Saint-Laurent! On ne contrôle pas aussi bien la Rivière des Outaouais que le système des Grands Lacs.

Le Bureau de la régularisation des Grands Lacs et du Saint-Laurent intervient donc comme il le peut pour aider les villes en aval des Grands Lacs à lutter contre cette importante crue de la Rivière des Outaouais.

Rob Caldwell assure que les décisions prises par le Bureau de la régularisation des Grands Lacs et du Saint-Laurent sont le résultat d’un plan adopté conjointement avec les États-Unis. Avant d’abaisser ou d’augmenter le niveau des eaux des Grands Lacs, il faut d’abord obtenir un consensus des ingénieurs qui gèrent les barrages, à la fois aux États-Unis et au Canada, pour prendre en considération tous les impacts d’un tel changement.

Le scientifique Jérôme Marty estime qu’il faudrait adapter nos plans de régulation des eaux en fonction des changements observés au cours des dix dernières années. La tendance est aux extrêmes, c’est-à-dire des niveaux d’eau très bas, à tel point que les bateaux plus lourds ne pouvaient plus circuler plus dans les Grands Lacs et le fleuve, mais aussi des débits très grands, rendant la navigation dangereuse.

On a perdu les écosystèmes qui permettaient de réguler le niveau d’eau naturellement, les marais, la végétation sur le bord de l’eau qui a été remplacée par des surfaces imperméables. Jérôme Marty, président sortant de la Société canadienne de limnologie

Jérôme Marty affirme que d’ici quelques décennies, certains lieux en terrain inondable, comme les îles de Toronto ou le parc national de la Pointe-Pelée, disparaîtront pour de bon.