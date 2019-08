Des employés de foyers de soins manifestent, la police s'en mêle

Une quarantaine d'employés occupent les bureaux de Dorothy Shephard depuis mercredi matin. Ils souhaitent ainsi exercer une pression sur la ministre pour qu'elle les rencontre et retourne à la table des négociations.

Le but des manifestations à travers les 46 foyers de soins de la province, c’est pour démontrer [l’appui] à l’équipe de négociation. Nous autres, on est sérieux. On veut une entente négociée. Le gouvernement n’est pas encore sérieux. On donne un message aux Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises qu’on est en train de faire une manifestation à travers toute la province, puis on espère une autre tactique [de négociation] du gouvernement , explique un vice-président du Conseil des syndicats des foyers de soins du Nouveau-Brunswick, Roland Cormier.

Vers 18 h, deux policiers sont arrivés et ils ont demandé aux manifestants de quitter les lieux. Ces derniers ont toutefois refusé.

Certains d'entre eux espèrent même pouvoir passer la nuit dans ces bureaux.

Ils ignorent toujours si les policiers reviendront, en plus grand nombre, pour les forcer à partir.