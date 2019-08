Patrice Godin, Louise Portal et bien plus au 43e Salon du livre à Amos

Le Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue a dévoilé la programmation de sa prochaine édition, qui se déroulera sous le thème « Bouquinons de bonheur ». Parmi les auteurs attendus pour cette 43e édition, notons les comédiens Patrice Godin, Louise Portal et Frédérique Dufort.

Il y a aussi Annie Brocoli, qui a écrit un peu plus sur sa vie, Valérie Chevalier, qu’on a vue à la télé, qui sort son nouveau roman au mois de mai, juste à temps pour le salon , ajoute Valérie Castonguay, coordonnatrice du Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue.

L’événement fera également place aux auteurs originaires de la région, dont Pierre Labrèche, Lucille Bisson, Virginia Pésémapéo Bordeleau et Antoine Charbonneau-Demers, sans oublier le présent d’honneur et natif d’Amos, Samuel Larochelle.

On a décidé de mettre beaucoup l’accent sur ces auteurs-là, qui n’ont pas toujours la chance d’aller dans des grands salons du livre comme Montréal ou Québec. On veut leur donner la chance aussi de se faire connaître , affirme Mme Castonguay. Myriam de Verger, Francis Desharnais, Anne-Michèle Lévesque, Amy Lachapelle et Nicolas Lauzon sont aussi des auteurs natifs de la région qui seront de l’événement.

Au total, 40 auteurs seront présents au cours de ces quatre jours pour des séances de dédicaces, participer à des discussions, offrir des conférences ou faire des lectures publiques. Les commissions scolaires de la région pourront également visiter le salon le jeudi et le vendredi, en plus de recevoir la visite d’auteurs dans leurs écoles.

Un événement spécial s’ajoute à la programmation de ce 43e Salon du livre, soit l’Open mic de Samuel Larochelle, où le président d’honneur a invité ses auteurs coups de cœur à une grande discussion sur leur rapport à leurs racines et à leur région. Le 23 mai, au Vieux-Palais d’Amos, le public a donc rendez-vous avec Patrice Godin, Virginia Pésémapéo Bordeleau, Antoine Charbonneau-Demers, Louise Portal, Frédérique Dufort, Simon Lafrance et Michaël Bédard.

L’événement aura lieu du 23 au 26 mai au complexe sportif Desjardins d’Amos.