Financement de Patrimoine canadien : le comité de répartition des fonds sera moins directif

Les recommandations de ce comité aident Patrimoine canadien à répartir les fonds entre les différents organismes fransaskois.

Le comité existe depuis une dizaine d’années, mais il a évolué au fil du temps, selon le directeur général de l’ACF, Ronald Labrecque.

Cette année, il était pour la première fois composé de cinq membres, d’appartenance plus diverse qu’avant : le président de l’ACF, Denis Simard, les députés communautaires de Regina et de Prince Albert, Lisette Marchildon et Tom Michaud, ainsi que les membres de la communauté fransaskoise Flanny Ba et Monique Ramage.

Ce qu’on attend d’eux a aussi changé. « On a rajouté des membres de la communauté qui n’ont aucun lien avec l’ACF et, au lieu qu’ils aient à faire une répartition des fonds, ils se contentent de faire des recommandations à partir d’une liste de critères », précise Ronald Labrecque.

Auparavant, le comité était composé de six députés et du responsable du développement communautaire de l'ACF. Ils évaluaient les projets et la programmation et répartissaient l’enveloppe de fonds du gouvernement.

Toutefois, c’était Patrimoine canadien qui avait le dernier mot sur la destination du financement.

Le directeur général de l’Assemblée communautaire fransaskoise, Ronald Labrecque. Photo : Radio-Canada

De vives critiques

La présidente de l’ACF de 2012 à 2018, Françoise Sigur-Cloutier, se souvient des rencontres de ce comité. L’organisme s’était attribué un rôle de distributeur, raconte-t-elle, parce qu’il se sentait le mieux placé pour savoir de quoi la communauté avait besoin.

Ce mode de fonctionnement a toutefois suscité de vives critiques, la principale étant que « l’ACF avait aussi le pouvoir de recommander son financement à elle », dit Françoise Sigur-Cloutier.

L'ancienne présidente de l'Assemblée communautaire fransaskoise, Françoise Sigur-Cloutier Photo : Radio-Canada

L’ancienne présidente ajoute que le processus d'évaluation était long et complexe. Par ailleurs, Patrimoine canadien était responsable de trancher à l’époque, et les organismes ignoraient si le montant qui leur était attribué était le résultat de la répartition de l’ACF ou une décision du ministère.

« Quand on a révisé le plan de développement global, on s’est aperçu qu’on pouvait bonifier ce comité-là. On l’a fait à la suite des recommandations de 2016, ajoute Mme Sigur-Cloutier. On a essayé de simplifier le processus pour tout le monde, de l’alléger et de faire en sorte d'être les plus objectifs possible. »