Pointe-Gatineau a encore besoin d’aide pour lutter contre les inondations

Les citoyens touchés par la crue doivent encore ériger des murs de sacs de sable et rehausser les digues, un exercice rendu périlleux pour certaines résidences de plus en plus isolées.

Ça devient plus fastidieux dans le secteur ici, parce qu’il y a beaucoup d'endroits dans le réseau, surtout Jacques-Cartier Est, où on a des demandes pour amener des sacs , précise Myriam Nadeau à l'émission Sur le vif. On a besoin d'un ponton ici aussi.

Y'en a qui n'ont pas encore perdu la bataille et on veut les aider autant qu'on peut. Myriam Nadeau, conseillère du district de Pointe-Gatineau

« On commençait à se relever »

Après plusieurs jours de lutte sur le terrain, Myriam Nadeau reconnaît qu’il s’agit d’un coup dur pour les nombreux résidents qui avaient été victimes des inondations en 2017.

C'est certain que c'est difficile. Je vois de la détresse, des gens qui sont atteints durement. Myriam Nadeau, conseillère du district de Pointe-Gatineau

L'ironie du sort, c'est qu'on commençait à se relever, à faire des plans pour relever les terrains, à utiliser des façons pour rendre le quartier plus résilient, de mieux le protéger , ajoute-t-elle.

Mais on est tissés serrés à Pointe-Gatineau , ajoute la conseillère. Ça caractérise vraiment le secteur [...] et c'est important qu'on ne perde pas ce sentiment-là.