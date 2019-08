Une exposition pour mettre fin aux tabous entourant les menstruations

Le Club de philo et le Géant Vert, le club environnemental du Cégep, ont organisé cette exposition ayant pour thème les menstruations libres, ce mouvement qui incite les femmes à laisser libre cours à leurs règles.

Le sujet est encore tabou, comme en témoigne l'étudiante en arts visuels Audrée Giroux, qui a choisi de créer des oeuvres en lien avec les menstruations.

Ma série a commencé avec la première sur la Diva Cup. Il y a quelqu'un, on ne saura jamais c'est qui, qui a collé un papier dessus et qui l'a censurée. Ça m'a choquée un peu de voir que c'était encore autant tabou , témoigne-t-elle.

Claude Lacasse et Kate Blais, enseignantes en philosophie, posent avec Audrée Giroux et son oeuvre sur la coupe menstruelle, qui a été censurée dans les locaux d'arts visuels. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Paquin

L'enseignante en philosophie et mentor du Club de philo, Kate Blais, croit qu'il reste du travail à faire pour sensibiliser les jeunes.

On le voit aujourd'hui quand les gens entrent dans la salle d'exposition à quel point les visages changent. Il y a encore 70 % des femmes et plus qui sont gênées de sortir un produit d'hygiène menstruelle devant les autres , souligne-t-elle.

Les étudiants et membres du personnel étaient également invités à signer une pétition demandant au Cégep d'offrir les produits d'hygiène féminine gratuitement dans les toilettes.

Les étudiants et membres du personnel du Cégep étaient invités à signer une pétition réclamant des produits d'hygiène menstruelle gratuits dans les toilettes des femmes. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Paquin

La directrice des affaires étudiantes et communications du Cégep, Kathleen Slobodian, a entendu la demande des étudiantes, mais rappelle qu'elle vient avec des coûts.

Écoutez, on va voir ce qui va en découler, il n'y a pas de fermeture. D'un autre côté, il faut évaluer comme il faut le besoin, comme d'autres besoins qui nous sont présentés, mais actuellement, on a une sensibilité à répondre aux besoins des étudiantes , affirme Mme Slobodian.

Les étudiants pouvaient aussi prendre part à un concours leur permettant de remporter des coupes menstruelles ou des serviettes hygiéniques lavables.