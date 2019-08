Le Danemark veut une stratégie nationale des sports électroniques

Le premier ministre du Danemark a affronté des joueurs de sports électroniques professionnels cette semaine afin de promouvoir la stratégie nationale dont son gouvernement veut doter le pays pour faire croître cette activité et faire tomber les stéréotypes.

Cette stratégie « soutiendra pour la première fois la dissémination des sports électroniques et assumera l’initiative de réunir les amateurs de sports en se concentrant sur des communautés et des environnements sains », a indiqué le ministère de la Culture du Danemark dans un communiqué (Nouvelle fenêtre) .

Le ministère veut s’assurer que les jeunes qui s’adonnent aux jeux vidéo y trouvent un environnement propice à la socialisation, en plus de mieux éduquer leurs parents sur cet univers encore méconnu du grand public.

Pour ce faire, le Danemark créera un panel d’experts chargé, avec l’aide d’associations sportives, d’examiner les habitudes des jeunes adeptes de jeux vidéo. Au terme de cette analyse, le panel devra soumettre des recommandations afin d’établir un cadre encourageant l’esprit communautaire et l’activité physique dans ce domaine.

Les experts devront par ailleurs recommander des façons de développer le talent des jeunes athlètes électroniques danois, d’attirer plus de femmes, de limiter la tricherie et les comportements toxiques en ligne, et de favoriser le développement de l’industrie d’un point de vue commercial.

Le gouvernement danois souligne que l’industrie des sports électroniques connaît une croissance phénoménale depuis quelques années sous l’impulsion d’entreprises privées, et qu’elle devrait générer des revenus avoisinant 2 milliards de dollars canadiens d’ici quelques années.

Le soutien du premier ministre

Le premier ministre danois Lars Løkke Rasmussen lui-même a apporté son soutien au développement des sports électroniques en allant rencontrer l’équipe professionnelle de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) danoise Astralis. Le dirigeant s’est entretenu pendant près de deux heures avec les joueurs et les responsables de cette équipe ayant remporté l’important tournoi de CS:GO de Katowice, il y a quelques semaines.

Le premier ministre danois Lars Løkke Rasmussen. Photo : Reuters / Piroschka Van De Wouw

« De nombreux enfants s’intéressent aux jeux vidéo », a indiqué M. Rasmussen dans une vidéo (Nouvelle fenêtre) tournée sur place, dans laquelle on le voit jouer à CS:GO avec les membres d’Astralis. « D’après les statistiques, je crois qu’autour de 96 % des jeunes garçons danois y jouent au moins deux fois par semaine. Et ils le font dans des sous-sols ou des pièces fermées, ce qui fait que les parents se demandent ce qu’ils font en réalité. »

« Les parents peuvent regarder Astralis et constater que jouer aux jeux vidéo, ça veut dire rencontrer des gens dans la vraie vie, a ajouté le premier ministre. Ça veut aussi dire avoir de bonnes habitudes de sommeil, une bonne nutrition et faire de l’activité physique. »

Ce n’est pas la première fois que Lars Løkke Rasmussen démontre son appui aux sports électroniques. En novembre dernier (Nouvelle fenêtre) , il avait inauguré le tournoi de CS:GO Blast Pro Series à Copenhague.

Devant une foule de plusieurs milliers de personnes – en plus des dizaines de milliers qui regardaient en ligne – M. Rasmussen avait souligné le travail acharné des athlètes électroniques réunis sur place.

« Vous vous êtes entraînés pendant des années pour arriver où vous êtes, avait-il déclaré. Et pendant votre parcours, vous avez probablement eu à vous expliquer plus d’une fois, essayant de convaincre les gens que vous n’étiez pas en train de perdre votre temps. Mais maintenant, j’espère que ces jours sont derrière vous, parce que vous êtes des sportifs. Vous êtes de véritables sportifs qui poursuivent leurs rêves. »