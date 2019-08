Une banque de logements à Gatineau pour accueillir les sinistrés des inondations

L’objectif est de créer une banque, alors que Gatineau traverse une importante crise du logement. Il y a une surenchère sur le marché locatif. Tout le monde essaie tant bien que mal de se trouver un logement , souligne Wassim Aboutanos, un propriétaire immobilier qui accueille des sinistrés.

S’attendant à ce que les « logements de rétablissement soient énormément recherchés », il a donc proposé à la Ville de lancer un appel au secteur privé.

Notre outil c’est l’immobilier. On sait qu’il y a une crise. Le meilleur moyen de donner un coup de main, c’est en organisant ce type d’action pour relocaliser des sinistrés. Wassim Aboutanos, propriétaire immobilier

M. Aboutanos offre de plus l’expertise et l’infrastructure de son entreprise. On va être une espèce de courroie de transmission pour être capables d’accueillir [les sinistrés], pour meubler les logements, aller chercher des meubles, faire des visites à des sinistrés , illustre-t-il.

Les propriétaires d’immeubles ayant un ou plusieurs logements disponibles peuvent téléphoner au (819) 303-1420. Les coordonnées sont également sur le site de la Ville de Gatineau et sur la page Facebook de la Municipalité. Ce numéro ne s’adresse pas aux sinistrés ni à quiconque cherche un logement à Gatineau.

Comment distribuer les logements

Tous les types de logements sont bienvenus, pour des personnes seules jusqu’aux familles nombreuses. Sans donner d’objectif précis, le maire Maxime Pedneaud-Jobin souhaite la banque la plus grande possible, pour qu’on ait un outil de plus pour aider les citoyens .

Il reste à préciser comment ces logements seront assignés aux sinistrés. Dans les jours qui suivent, on va être capables de préciser la mécanique , explique le maire.

La Ville de Gatineau établira des critères avec ses partenaires, comme la Croix-Rouge, pour déterminer quels sinistrés sont prioritaires et lesquels ont besoin d’une aide immédiate.

Plus de 1700 citoyens ont dû quitter leur demeure jusqu’à présent, selon la Municipalité. La plupart sont hébergés par des proches. D’autres sont logés de façon temporaire à l’hôtel par la Croix-Rouge.