Un séjour exploratoire au Témiscamingue pour attirer de la main-d'œuvre en santé

Pour la première fois, le Carrefour jeunesse emploi du Témiscamingue tient un séjour exploratoire exclusivement destiné aux milieux de l'éducation, de la santé et des services sociaux.

Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, l'activité thématique a été réclamée par le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) et la Commission scolaire du Lac-Témiscamingue.

Les deux organisations ont investi temps et argent pour attirer les participants sur le territoire pendant cette opération charme qui dure, en tout, 48 heures.

Les participants

Les participants, d'infirmière clinicienne à préposé aux bénéficiaires, sont à la recherche d'un premier emploi ou encore d'un endroit où terminer leur carrière.

C'est le cas de Carole Belisle. Moi je suis en fin de carrière. Il me reste quelques années avant la retraite. J'ai un fils qui habite la région, donc c'est un incitatif pour moi , raconte-t-elle.

Des sept participants, six sont des personnes immigrantes, comme Aisse Sissoko.

D'origine malienne, le Témiscamingue lui fait penser à son pays natal.

Je pense que c'est un milieu où je me retrouve le mieux. Je pense que c'est un milieu qui peut me permettre d'élargir ma famille et de profiter pleinement de la vie , affirme Aisse Sissoko.

Vendre la réalité du Témiscamingue

L'agente de migration au Carrefour jeunesse emploi, Manon Gauthier, estime que les séjours exploratoires ont démontré leurs impacts à travers les années.

Je pense qu'on est vraiment intègres et qu'on n'a pas peur de dire les défis qui s'en viennent pour notre territoire. On parle des forces c'est sûr, mais on n'a pas peur de dire ce qui a été difficile en premier pour les personnes immigrantes qui se sont établies ici , estime-t-elle.

50 % des participants s'établissent sur le territoire après leur passage dans un séjour exploratoire.

Recruter différemment

À la demande du Centre intégré de santé et de services sociaux, les activités et les visites sont concentrées dans le milieu hospitalier, au Témiscamingue.

Il s'agit d'un projet pilote qui pourrait se répéter dans les autres MRC de la région, comme le confirme le chef de service pour l'attraction de main-d'œuvre au CISSS, Vincent Béland.

Je pense qu'on a tout intérêt à sortir des sentiers battus, regarder différentes formes de recrutement. Oui, il faut garder nos affichages de postes et les salons à l'extérieur de la région, mais regarder aussi les différentes opportunités que nous avons pour être différents , avance-t-il.

Dans la dernière année, le CISSS-AT a connu sa plus grosse année de recrutement depuis cinq ans. L'organisation a procédé à 886 embauches.