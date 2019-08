Déversement d’eaux usées dans la baie des Chaleurs à Petit-Rocher

Des résidents de Petit-Rocher, au Nouveau-Brunswick, sont préoccupés par un déversement d'eaux usées non traitées dans la baie des Chaleurs. Les autorités municipales, aussi surprises par la situation, assurent que tout est mis en oeuvre pour corriger le problème rapidement.

Il y avait des mouchoirs par terre, il y avait des excréments , lance un résident qui prend quotidiennement une marche le long de la baie des Chaleurs, Michel Carpentier. Il y a quelques jours, sa marche s’est terminée avec une mauvaise surprise alors qu’il a remarqué que des déchets sortaient du tuyau déversant de l’eau dans la baie.

Le résident de Petit-Rocher Michel Carpentier a vu des déchets sortir du tuyau pour se déverser dans la baie des Chaleurs. Photo : Radio-Canada

L’automne dernier, le ministère de la Santé a ordonné au Village de Petit-Rocher de résoudre un problème auquel étaient régulièrement confrontés des résidents dans un secteur du village.

Dans la rue Doucet et dans la rue Normandie, il y avait beaucoup de refoulements d’égout qui se faisaient particulièrement dans les sous-sols des maisons , explique le directeur général du Village de Petit-Rocher, Guy Chiasson.

Le Village a donc procédé aux travaux nécessaires et a installé un tuyau supplémentaire plus élevé que le reste du réseau. Cette infrastructure devait permettre l’évacuation, en cas d’urgence, du surplus d’eau dans la baie des Chaleurs tout en retenant les matières solides.

L'eau s'en irait à la mer, mais seulement l'eau parce que t'as une grille qui est supposée d'arrêter [le reste] , souligne Guy Chiasson.

La grille n'a toutefois pas fait son travail en raison, soupçonne-t-on, de la crue des eaux qui engorge le réseau.

Dans les mois normaux, il peut passer 1000 mètres cubes par jour de débit d’eau. Tout de suite, il en passe 8000. Guy Chiasson, directeur général du Village de Petit-Rocher

La grille n'a pas fait son travail en raison, soupçonne-t-on, de la crue des eaux qui engorge le réseau. Photo : Radio-Canada

Le Village assure garder la situation à l’oeil. Le temps que ça va durer, on va s'assurer tous les jours d'aller voir le grillage qu'on a mis pour retenir les matières. Le restant c'est de l'eau normale qui passe là qui a été approuvée par le ministère de l'Environnement, tous les ministères concernés.

Le résident Michel Carpentier est rassuré de voir que Petit-Rocher prend la situation en main. Il s’explique cependant mal qu’une telle situation puisse se produire en 2019.

C'est surprenant parce que les citoyens, on fait tout de notre côté pour essayer d'écouter ce qu'on nous dit, d'amener nos petits sacs quand on va au marché plutôt que d'acheter du plastique et tout ça… Mais les dirigeants eux?

Avec les informations de François Vigneault