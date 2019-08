Un nouveau cours sur les cultures autochtones au Cégep de Chicoutimi

La mise en place de cette formation découle de l’adoption du Protocole sur l’éducation des Autochtones, récemment entériné par le conseil d’administration du Cégep de Chicoutimi.

Ce protocole comporte sept engagements liés à l’éducation des Autochtones. La direction souhaite notamment soutenir la scolarisation des étudiants des Premières Nations, adapter l’offre de cours pour tenir compte de leur réalité, former davantage les enseignants et renforcer les liens entre les deux cultures.

Aujourd’hui, le cégep de Chicoutimi reconnaît et affirme sa responsabilité et ses obligations vis-à-vis de l’éducation des Autochtones, mais travaillera aussi à former l’ensemble de ses étudiants à s’ouvrir aux Premières Nations, ce qui assurera un meilleur vivre-ensemble pour toute notre communauté collégiale.

André Gobeil, directeur général du Cégep de Chicoutimi