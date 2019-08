Un service régional de recrutement à l'international pour les CFP

Le service intitulé « Expérience Québec, région Abitibi-Témiscamingue » fera la promotion des 50 programmes de formation offerts dans les CFP de la région. Un site Internet unique a même été créé pour faciliter les recherches des futurs élèves.

Ce service est chapeauté par le CFP de Val-d'Or, qui multiplie les efforts depuis les dernières années pour recruter de nouveaux élèves à l'étranger. Le centre de formation a d'ailleurs triplé son nombre d'élèves étrangers dans la dernière année, passant de 9 à 27.

Le conseiller en communication au CFP de Val-d'Or, Mathieu Ouellet, estime que l'union des centres de formation maximise les chances de succès. Chacun va mettre l'épaule à la roue, chaque centre va participer, donc on peut faire de plus grands efforts, on peut participer à plus de salons de promotion, faire plusieurs voyages également , souligne-t-il.

Un accompagnement personnalisé

Le service s'assurera d'offrir un accompagnement personnalisé aux nouveaux élèves qui doivent faire de multiples démarches auprès du gouvernement. Le processus d'immigration nécessite des démarches qui sont longues et assez ardues , croit M. Ouellet.

L'élève Frédéric Auboiroux a récemment bénéficié de l'aide du CFP de Val-d'Or. Il n'avait que de bons mots à dire sur l'appui qu'il a reçu. Ils nous ont suivis chaque mois, chaque semaine, se réjouit-il. On a été dirigé correctement à faire les papiers et ne pas avoir de problèmes suite à cela.

Il compte par ailleurs s'installer définitivement dans la belle province. Je compte faire ma formation et rester au Québec , tranche-t-il.