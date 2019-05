Les véhicules pourront circuler sur le mont Royal, mais sur des voies d’accès réaménagées

Dans un rapport publié jeudi, l'OPCM juge que les résultats du projet pilote qui a interdit l'accès aux automobiles sur la voie Camillien-Houde et le chemin Remembrance du 2 juin au 31 octobre 2018, sont « peu concluants sous les aspects de l'accessibilité à la montagne, de l'expérience des usagers et de l'amélioration de la sécurité ».

Réaménager en chemin de plaisance ces voies qui permettent de circuler entre le Plateau-Mont-Royal le quartier Côte-des-Neiges « permettrait la mise en valeur de l’expérience du mont Royal et la découverte de ses patrimoines paysagers, naturels et culturels, tout en réduisant et décourageant le transit », écrit l'Office.

Cette transformation devrait passer par une réduction de la vitesse, un rétrécissement de la voie de circulation, l’ajout de verdure et d’arbres aux abords de la voie Camillien-Houde, le remplacement des garde-fous et des barrières en béton par des arbres et arbustes, et l'aménagement de terre-pleins verts et arborés, précise le rapport.

En conférence de presse jeudi matin, la mairesse Plante a déclaré d'emblée que son administration va « respecter les recommandations de l'OCPM », et que les voies d'accès au mont Royal seront transformées en chemins de plaisance « apaisants et sécuritaires ».

La circulation sera possible sur Camillien-Houde mais, aujourd’hui, ce rapport signe la fin de l’autoroute Camillien-Houde. Cette voie qui se voulait un parkway est devenue à travers les époques une véritable artère de transit où la vitesse et les comportements dangereux se multipliaient. Valérie Plante, mairesse de Montréal

Des « aménagements transitoires » visant à accroître la sécurité seront effectués dès l'été prochain, a poursuivi la mairesse, et d'autres mesures seront implantées ultérieurement.

La consultation la plus courue de l'histoire de l'OCPM

Dans un communiqué publié en matinée, l'OCPM conclut que « du point de vue des citoyens, la baisse de la circulation liée à l’interdiction du transit semble s’être faite au détriment des parcours alternatifs, créant ainsi de la congestion dans les quartiers avoisinants. » Cela a généré la « perception d’un accès plus complexe à la montagne ».

« De plus, il ne semble pas qu'il ait permis d’améliorer de façon significative la cohabitation des usagers », poursuit l'Office, qui souligne également « le manque d’acceptabilité sociale du projet pilote découlant d’une grande polarisation du débat. »

La mairesse Plante convient que le rapport laisse une impression « très dure » du projet pilote, mais ne regrette pas de l'avoir mis en place pour autant. Selon elle, l'initiative a joué un rôle dans la mobilisation citoyenne sans précédent constatée par l'OCPM.

Je considère que le projet pilote a vraiment suscité de l’intérêt, à amener les gens à se poser des questions et même à se réapproprier leur montagne. Donc, je ne vois pas ça négativement, au contraire. Mais avec cette consultation, on prend acte et on avance. Valérie Plante, mairesse de Montréal

Le rapport de l'OCPM a été rendu public cinq mois après la fin de la consultation publique, soit bien plus que les 90 jours prévus au règlement.

Déjà, en décembre, l'organisme suggérait qu'il serait incapable de respecter cette échéance, invoquant le grand nombre de mémoires et d’opinions à analyser. Car cette consultation a été la plus courue de l'histoire de l'Office : plus de 1500 participants se sont déplacés pour faire valoir leur point de vue; 11 500 autres se sont exprimés par le biais d'une plateforme en ligne.

Les positions défendues par les deux types de répondants étaient toutefois très différentes : ceux ayant participé à la consultation en ligne étaient par exemple beaucoup plus favorables à la circulation de transit sur le mont Royal.

Le comité exécutif de la Ville de Montréal avait confié ce mandat à l'OCPM en mars 2018 afin de calmer la grogne soulevée par le projet pilote, qui visait à interdire pendant quelques mois la circulation de transit sur le mont Royal. L'administration Plante avait en quelque sorte négocié le retrait d'une pétition en échange d'une consultation publique, qui serait menée en bonne et due forme.

Le projet pilote et la consultation se sont finalement déroulés simultanément, et la circulation de transit a été interdite sur le mont Royal entre le 2 juin et le 31 octobre. Elle a été rétablie depuis, en attendant les conclusions de l'OCPM.

En rouge, la section interdite aux véhicules entre le 2 juin et le 31 octobre. Photo : OCPM

Les conséquences d'une mort tragique

Le projet pilote avait été évoqué pour la première fois en février 2018 par Luc Ferrandez, maire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal et responsable des grands parcs au comité exécutif, quelques mois après la mort de Clément Ouimet, à l'automne 2017.

Ce cycliste de 18 ans avait été heurté de plein fouet par le véhicule d'un touriste américain qui effectuait un demi-tour interdit sur la voie Camillien-Houde. Le conducteur n'a jamais été accusé.

L'accident, survenu en pleine campagne électorale, avait poussé le maire sortant, Denis Coderre, et la chef de Projet Montréal, Valérie Plante, à promettre d'en faire plus pour assurer la sécurité des cyclistes sur le mont Royal.

Un comité de travail, qui a depuis convaincu la Ville de réduire la vitesse à 40 km/h sur le mont Royal, avait notamment été mis sur pied pour réfléchir à des moyens permettant d'éviter ce genre d'accident.

Or, deux mois et demi après le début du projet pilote, le secteur restait relativement dangereux pour les cyclistes, Radio-Canada ayant pu constater que les automobilistes étaient encore nombreux à enfreindre les règlements.

Les cyclistes, plus nombreux à venir s'entraîner sur la montagne, ont quant à eux été bannis du cimetière Mont-Royal en plein milieu de l'été.

Comme le veut la coutume, un vélo blanc a été installé là où Clément Ouimet a perdu la vie, en 2017. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Ensemble Montréal, la formation politique qui forme l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville, a participé aux séances d'audition de l'OCPM en déposant un mémoire dans lequel elle a proposé une série de mesures pour améliorer l'expérience de tous les usagers du mont Royal, comme la réduction de la vitesse maximale à 30 km/h sur la voie Camillien-Houde et le chemin Remembrance.

Officiellement, le parti dirigé par Lionel Perez souhaiterait maintenir la circulation de transit sur le mont Royal, mais il ne s'opposerait pas à une interdiction en semaine aux heures de pointe si les conditions étaient réunies pour le faire.