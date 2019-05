Les producteurs de camerises du Nouveau-Brunswick s’associent

De plus en plus nombreux dans la province, les producteurs de camerises ont récemment décidé de créer leur propre association. Ils espèrent ainsi être en mesure de mieux développer la culture du fruit dans la province, en plus de le promouvoir auprès de la population.

À la retraite, Benoît Bouchard cherchait quelque chose à faire avec ses nombreux hectares de terrain à Baker-Brook, dans la Communauté rurale de Haut-Madawaska. Après y avoir fait pousser du maïs, il s’est finalement tourné vers la camerise, un fruit qui ressemble à un bleuet allongé.

C’est un peu un « super-fruit » et c’est ça qui m’a intéressé du début. C’était nouveau et on a beaucoup à apprendre de ça , explique-t-il. Entamée en 2013, sa culture de camerises est donc relativement jeune, comme l’est la production du fruit à l’échelle provinciale. Les producteurs espèrent que la création de l’association permettra de mieux faire connaître la camerise.

Benoît Bouchard a environ 3000 plants de camerises. Photo : Radio-Canada / Kassandra Nadeau-Lamarche

Une meilleure représentation

L'un des buts de l’association, selon son président Paul Laplante, est de permettre aux producteurs de mieux se faire connaître et de faire des revendications auprès des gouvernements. On pourrait travailler comme groupe, si on va au niveau du gouvernement, si on va au niveau des achats , affirme-t-il. L’association permettra aussi un meilleur partage des connaissances.

Il y a beaucoup d’information qu’on peut partager parce que c’est une nouvelle culture et il y a beaucoup d’erreurs coûteuses qui sont faites au début, ce qui est normal parce que c’est une nouvelle culture. Si on a une association et qu’on peut se parler, les gens vont sauver des problèmes. Paul Laplante, producteur de camerises

Paul Laplante est le président de l'association Camerises Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

La culture de la camerise au Nouveau-Brunswick étant peu développée, il n’est pas encore possible de savoir combien de producteurs du petit fruit bleu existent. C’est d’ailleurs l'une des choses que l’association cherchera à établir. Depuis sa création à la fin du mois d’avril, l’Association Camerises Nouveau-Brunswick a recueilli une vingtaine de nouveaux membres. On sait qu’il y en a dans la Péninsule [acadienne], il y en a dans la région d’Edmundston, il y en a un petit peu dans la région du sud, et on apprend au fur et à mesure qu’il y a beaucoup de gens qui ont planté 1000-2000 plants qu’on ne savait même pas , explique Paul Laplante.

Faire connaître la camerise

Pour l’instant, la camerise est encore peu connue chez les Néo-Brunswickois. Seulement quelques produits à base du fruit y sont en vente. Par exemple, Benoît Bouchard et Paul Laplante vendent tous deux leurs récoltes à la Coopérative forestière du nord-ouest (COFNO), qui produit à son tour du sirop et du jus. Mais ils espèrent que la formation de cette association permettra à la population de mieux connaître le fruit et ses bienfaits.