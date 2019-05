Fort Frances et quatre Premières Nations cherchent la réconciliation

La municipalité de Fort Frances, dans le Nord-Ouest de l'Ontario, et les Premières Nations Agency One s'engagent à collaborer pour améliorer leurs relations. Les parties ont signé mercredi une entente d'amitié jetant les bases de nouveaux efforts de réconciliation et de partenariats.

Agency One First Nations regroupe les Première Nations Couchiching, Mitaanjigamiing, Naicatchewenin and Nigigoonsiminikaaning, toutes situées près de Fort Frances. Les chefs de ces nations autochtones et la mairesse de Fort Frances estiment que leurs communautés doivent tisser des liens pour contribuer au développement économique de la région.

L’entente symbolise une volonté de réchauffer les relations entre les résidents de la région, selon la mairesse June Caul. Elle considère que depuis près de 20 ans, la rancœur et l’absence de partenariats entre les communautés nuisent à tout un chacun.

L’accord a été signé au parc municipal Point à Fort Frances. Un choix hautement symbolique alors que ce parc est au cœur même d’une bataille juridique depuis plusieurs années entre la municipalité et les Premières Nations Agency One qui revendiquent ce territoire.

La déclaration se veut malgré tout le signe d’une nouvelle collaboration, croit Mme Caul.

C’est une réconciliation avec les peuples de Premières Nations face à ce qu’ils auraient mérité dans le passé; soit d’avoir leur place dans n’importe quelles communautés et tous les lieux de travail sans se sentir méprisés. June Caul, mairesse de Fort Frances

L’accord ne prévoit pas d’engagements précis, mais vise tout de même à ouvrir la voie à de nouveaux partenariats d’affaires et autres collaborations sur des enjeux régionaux.

La mairesse de Fort Frances espère que l’initiative des cosignataires lance un message clair à ses concitoyens.

J’espère qu’ils réalisent à quel point c’est important de collaborer avec nos communautés autochtones. June Caul, mairesse de Fort Frances

Un changement déjà entamé

Durant sa campagne électorale l’automne dernier, June Caul s’était engagée à rétablir les ponts entre sa communauté et les Premières Nations voisines. Après les élections, le chef Will Windigo l’a prise au mot en invitant tous les élus municipaux de Fort Frances à venir passer une journée dans sa nation.

Depuis, nous nous rencontrons une fois par mois sur un terrain neutre et nous échangeons sur ce que nous avons en commun et sur des idées de collaborations qui pourraient nous rapprocher. June Caul, mairesse de Fort Frances

Le public était invité à une cérémonie durant laquelle les leaders communautaires ont signé l’entente.