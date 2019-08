Des familles perdent le financement d'un programme pour enfants autistes

Le programme Empowering Steps Movement offre des cours de thérapie par intégration de mouvements aux enfants autistes dans un club de gymnastique de Coquitlam. Depuis près de 12 ans, il obtient du financement de l’agence provinciale Autism Funding pour aider les parents à couvrir les frais.

Mais, depuis janvier, presque toutes les demandes de financement des parents d’enfants âgés de moins de 6 ans ont été rejetées par l’agence. Ces derniers doivent maintenant débourser près de 300 $ par mois.

Nous serons peut-être capables de payer quelques cours de notre poche, mais c’est un gros fardeau pour les familles , explique Rebecca Gooding, mère d’un garçon de 4 ans qui participe aux cours depuis plus d’un an. Plusieurs d’entre nous sont déjà assez limités.

Erreur du ministère

Selon le ministère des Enfants et du Développement de la famille de la Colombie-Britannique, le programme a perdu son financement parce qu’il ne paraît pas sur sa liste de fournisseurs de services pour personnes autistes.

Le ministère n’a pu expliquer pourquoi il lui a fallu 12 ans pour se rendre compte de cette erreur.

Plus de 30 enfants pourraient être touchés par cette coupure.

Je suis très anxieuse parce que ç’a été l’une des thérapies les plus efficaces pour mon fils. L’an dernier, il avait peur de monter sur une trottinette et, maintenant, il est si excité d’essayer des nouvelles choses , explique Mme Gooding.

Il est prêt à essayer des nouvelles choses parce qu’il a travaillé là-dessus ici. Il sait que c’est un peu plus sécuritaire et il a plus confiance , ajoute-t-elle.

L’agence Autism Funding, financée par le ministère des Enfants et du Développement de la famille de la province, permet aux familles admissibles d’obtenir près de 22 000 $ par année pour des services d’intervention en autisme.

Attente d’approbation

Selon le ministère, les familles qui ont déjà été approuvées pour le financement l’obtiendront jusqu’à la fin de l’année fiscale. Les nouvelles demandes de financement seront approuvées si Empowering Steps Movement respecte les critères d’Autism Funding.

Selon Alison Davidson, la superviseure du programme, il faudrait environ quatre à six semaines avant qu’une demande de financement soit approuvée. Nous n’avions jamais eu de problèmes jusqu’à récemment , explique-t-elle.

Empowering Steps Movement a pris contact avec les familles qui pourraient être touchées par cette décision.