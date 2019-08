La Matanie invite la population à penser à son avenir

Cette démarche l’amènera au cours des prochains mois à se doter d’un énoncé de vision stratégique (ÉVS), soit un outil de planification qui devrait déterminer les objectifs que la MRC veut atteindre en 2030.

Ce faisant, les élus de la MRC répondent à une exigence législative de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

L’exercice est aussi une occasion de discuter de l’avenir du territoire avec la population et des défis qui attendent la région au cours des prochaines années, dont les changements climatiques et le déclin démographique.

L’attractivité et la rétention des nouveaux arrivants de nouveaux arrivants, l’amélioration de la qualité du milieu de vie, la solidarité et l’audace sont les fils conducteurs de ce projet. Denis Santerre, préfet de la Matanie.

Les citoyens étaient invités à choisir les thématiques qui leur paraissaient les plus importantes. Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

À Sainte-Félicité

C’est dans cet esprit que commençait, mardi soir, à Sainte-Félicité, la première des trois rencontres de la MRC sur son projet d’actions. Une trentaine de personnes ont répondu à l’appel.

La place des villages, la rétention des nouveaux arrivants, la relève des élus, des bénévoles, l'achat local, le logement et le transport actif sont parmi les sujets qui ont été soulevés par les citoyens.

Comme plusieurs participants à la soirée, l'ancien maire de Sainte-Félicité, Réginald Desrosiers, s'interroge sur la place des aînés dans les villages de la Matanie.

Il se désole qu’il n’y ait pas de logements pour les personnes âgées dans les villages. L’industrie du vieillissement a commencé à prendre possession de nos aînés, les amène vers les grands centres. On se vide des deux bouts. Nos jeunes s’en vont aux études et ne reviennent pas. Nos aînés s’en vont mourir à l’extérieur. Je trouve ça dommage par ce que les aînés, c’est notre mémoire et ce sont des gens qui peuvent motiver aussi ceux qui demeurent en place.

L’ancien maire de Sainte-Félicité aurait aussi aimé que l’ÉVS accorde une place plus importante à l’occupation du territoire.

Il rappelle que le monde rural représente plus de 80 % de la superficie du territoire de la Matanie.

Une trentaine de personnes ont assisté mardi soir à la rencontre de la MRC qui présentait son énoncé de vision stratégique 2030. Photo : Radio-Canada

Les jeunes et les personnes âgées quittent les villages parce qu’ils n’ont pas de services, croit M. Desrosiers. Ces services-là, ajoute-t-il, on devrait les rendre disponibles ou rendre disponible le transport pour y avoir accès.

Les services de santé et le logement pour les aînés ont notamment été l’objet de plusieurs échanges avec les citoyens.

Matane puis Baie-des-Sables

Le préfet de la MRC de La Matanie, Denis Santerre, s’est dit satisfait des discussions de la soirée. Ça va agrandir notre vision stratégique, on va l’élargir et essayer de répondre à la population , commente-t-il.

La consultation se poursuivra à Matane la semaine prochaine où il sera notamment question d'économie, de culture et de patrimoine.

La tournée se terminera le 9 mai à Baie-des-Sables, où les participants seront invités, entre autres, à discuter d’environnement, dont la place de l'agriculture dans la région.