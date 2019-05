Manifestation contre le gouvernement Ford à Toronto

Près d’un millier de personnes ont manifesté durant trois heures mercredi après-midi contre les politiques du gouvernement Ford qu’elles qualifient de rétrogrades et de destructrices. D’autres rassemblements du genre ont eu lieu en même temps à Hamilton, Kingston, Sudbury, Timmins et Ottawa.

Ils s’étaient déplacés durant la pause déjeuner sous les fenêtres de la l’Assemblée législative. Étudiants, retraités, professionnels, travailleurs, chômeurs, cols bleus et blancs, mères au foyer, jeunes et moins jeunes. La plupart arboraient un macaron à la boutonnière ou une pancarte à la main.

Leurs slogans étaient peu flatteurs à l’endroit du premier ministre, qui était même représenté à la façon d’un gorille au sommet de la Tour CN comme dans le film culte King Kong. Beaucoup chantaient des mantras comme Eh eh, oh oh, Doug Ford has got to go au son des tambours et des trompettes.

Près d'un millier de personnes se sont rassemblées mercredi devant Queen's Park, selon les autorités de la législature. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Nadeau

Leur message est clair : ils demandent au gouvernement progressiste-conservateur de ne plus toucher aux acquis de la province, en matière de santé, d’éducation, de programmes sociaux et d’environnement.

Les manifestants demandent au gouvernement Ford de réévaluer ses priorités et de cesser de mettre de l’énergie et des fonds dans l’alcool et le jeu. Rick Blechta, enseignant à la retraite explique que Doug Ford a des solutions simples à des problèmes complexes .

Beaucoup de retraités s'étaient déplacés pour l'occasion. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Nadeau

Tim McCaskell, qui est retraité, ajoute que le gouvernement coupe les services sans discernement et à une vitesse effrénée. Même Mike Harris n’agissait pas de la sorte dans les années 90 , rappelle-t-il. Les conservateurs sont étroits d’esprit, ils ne sont là que pour enrichir leurs amis des grandes sociétés, ils n’ont aucune vision à long terme.

Carol Saunders ajoute que Mike Harris était un ange à côté de Doug Ford .

Des parents étaient venus manfester contre les politiques sociales du gouvernement Ford. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Nadeau

Les manifestants dénoncent les coupes dans le financement des bibliothèques, à l’aide juridique, dans les écoles et dans le secteur de la santé.

Marlene Weber explique que Doug Ford est en train d’anéantir des acquis que les syndicats ont obtenus depuis 40 ans. Il s’en prend aux plus vulnérables, il est à la tête d’un gouvernement par les riches et pour les riches, il est avide et il ne cherche que le profit, c’est inacceptable , dit-elle.

De jeunes Ontariens accusent le gouvernement Ford de ne se soucier que des intérêts des plus riches de la société. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Nadeau

Zoe qui n’a pas voulu donner son nom de famille affirme qu’elle n’a pas voté pour ce gouvernement, parce qu’ il n’a pas les priorités à la bonne place et qu’il ne représente pas les mêmes valeurs que les siennes . Elle se dit d’autant plus inquiète qu’elle est au chômage.

Rick Blechta, enseignant à la retraite, n’est pas tendre à l’endroit du premier ministre. Doug Ford n’est pas intelligent, il est vindicatif, il ne veut que gagner, il veut faire payer au conseil municipal de Toronto la façon dont son frère et lui ont été humiliés lorsqu’ils y siégeaient.

L’environnement est aussi au centre de leurs préoccupations en matière de changement climatique et particulièrement avec les inondations de l’heure dans certaines parties de la province.

L’étudiante Janessa Alijandira de l’Université de Toronto dit s’inquiéter pour l’environnement. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Nadeau

L’étudiante Janessa Alijandira de l’Université de Toronto affirme que la population en a marre de toutes ces coupes, parce que l’environnement risque de se détériorer. Nous ne sommes pas du tout préparés pour l’avenir et ce gouvernement n’y connaît rien en développement durable , regrette-t-elle.

James Sandham, qui est jeune père de famille, ajoute que les coupes budgétaires de 4 millions réalisées dans le fonds de plantation d’arbres sont des économies de bouts de chandelle inutiles qui seront dommageables à long terme . Il précise que la planète a besoin de nous et ce n’est certainement pas le temps d’arrêter de planter des arbres .

Marlene Weber (à droite) était venue défendre les acquis sociaux dans la province. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Nadeau

Carol Saunders souligne que le gouvernement Ford a retiré la province du marché du carbone, qui était une bonne initiative selon elle pour lutter contre les gaz à effet de serre.

Le professeur à la retraite John O’Connor dit craindre pour le climat et l’avenir de ses petits-enfants. Auront-ils de l’eau potable, l’air qu’ils respireront sera-t-il pollué quand ils seront à la retraite? , s’interroge-t-il. On ne sait pas ce qui va arriver avec les compressions à la santé publique, cela va créer des problèmes comme avec le SRAS à Toronto en 2003 et la tragédie de l’eau contaminée à Walkerton en 2000.

Beaucoup espèrent que le gouvernement fera marche arrière comme il l’a fait en partie dans le dossier du soutien aux enfants autistes. D’autres en revanche doutent qu’il ne fasse quoi que ce soit. Mme Weber dit par exemple que Doug Ford n’est pas facile à convaincre.

Elle rappelle que les conservateurs n’ont été élus que par le tiers des électeurs et que le gouvernement n’a donc pas le mandat selon elle de faire ce qu’il veut. Il faut néanmoins se tenir debout et mener la bataille pour préserver notre filet social, du moins ce qu’il en reste.

Des manifestants portaient des pancartes peu flatteuses à l'endroit du gouvernement Ford. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Nadeau

M. Blechta soutient que le premier ministre ne sait pas du tout ce qu’il fait. J’espère au moins que ces manifestations vont forcer son caucus à faire pression sur son chef, parce que les députés conservateurs vont bientôt réaliser qu’ils ne seront pas réélus s’ils continuent à le soutenir.

Il ajoute qu’il n’y a aucune dissidence pour l’instant au sein du caucus, parce que les députés sont pétrifiés, ils savent que Doug Ford agit à coups de représailles. Regardez ce qu’il fait endurer à la Ville de Toronto , poursuit-il.

Certains reconnaissent que la lutte contre le déficit est importante, mais que le gouvernement Ford devrait trouver le juste équilibre entre l’assainissement des finances publiques et la préservation des programmes sociaux et de l’environnement.

M. O’Conner rappelle que les gouvernements ont l’obligation de payer les dettes de la province. On ne peut pas continuer à dépenser comme on l’a fait; comment trouver le juste milieu entre les besoins du public en général et le fait qu’on a besoin de rembourser nos dettes... qui va payer?

Des draps noirs couvraient une partie du portique de l’Assemblée législative de l’Ontario pendant la manifestation. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Nadeau

Les draps noirs recouvraient des graffitis critiquant le premier ministre qui ont été nettoyés en fin d’après-midi. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Nadeau

Les organisateurs de l'événement soutiennent que leur manifestation est un mouvement citoyen qui n'a rien à voir avec le milieu syndical.