La démolition de l’ancien pont Champlain commencera en 2020

Ce nouveau délai s’explique par les retards dans la construction du nouveau pont, baptisé Samuel-De Champlain, qui devait au départ être ouvert en décembre 2018, mais dont l’inauguration a été reportée en juin 2019.

Le démantèlement du pont de 3,4 km de longueur sera réalisé selon une approche de développement durable. PJCCI, la société d’État qui gère les ponts Jacques-Cartier et Champlain, insiste d’ailleurs pour parler de « déconstruction » et non de démolition.

PJCCI prévoit que ces travaux généreront 250 000 tonnes de béton, 25 000 tonnes d’acier et 12 000 tonnes d’asphalte, qui devraient être recyclés à 80 %.

La déconstruction devrait durer deux à trois ans et coûter 400 millions de dollars.

Entre-temps, le vieux pont Champlain sera mis hors service peu après que le pont Samuel-De Champlain sera ouvert à la circulation.

L’option de conserver l’ancien pont pour en faire une promenade ou un parc a été écartée par PJCCI, entre autres parce qu’il serait difficile d’y maintenir des accès parallèlement à ceux du nouveau pont.

Une fois le vieux pont disparu du paysage, quelque 7 hectares de berges sur la rive nord et sur la rive sud, de même que l’estacade du pont Champlain et la digue de la voie maritime du Saint-Laurent seront réaménagées. Certains éléments du pont pourraient être conservés afin de garder une trace de cet élément de l’histoire de Montréal.

PJCCI tiendra une série d’activités de consultation du public sur ces projets.

Entraves en vue pendant l’été

Par ailleurs, de fréquentes entraves routières sont à prévoir pendant l’été en raison de travaux prévus sur les ponts Jacques-Cartier et Honoré-Mercier, sur l’autoroute Bonaventure, ainsi que dans le tunnel de Melocheville à Beauharnois.

Sur le pont Jacques-Cartier, les travaux de renforcement de la charpente métallique, amorcés en 2014, se poursuivront. De plus, la structure d’acier entre le fleuve et le tablier sera repeinte, la chaussée du pont et de ses approches sera planée et asphaltée, et des piles seront remises à neuf.

Sur le pont Honoré-Mercier, la structure d’acier sera repeinte et le travail de renforcement des piles se poursuivra.

Sur l’autoroute Bonaventure, il y aura entre autres des travaux de planage et d'asphaltage sur certaines bretelles.

Avec la collaboration de Jean-Sébastien Cloutier