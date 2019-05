Le Soleil « est là pour rester », croit son syndicat

« Je pense que ça fait cinq ans qu’on dit qu’on va mourir et on est toujours là. Je crois qu’on est là pour rester et je crois que les gouvernements l’ont compris », affirme Jean-François Néron.

Le représentant des employés de la salle de rédaction du Soleil réagissait à la création d’un comité interministériel sur la survie des médias écrits.

Le premier ministre François Legault a confirmé mardi qu’il avait demandé à trois de ses ministres d’élaborer un plan d’aide « équitable ».

« Quand je regarde que le gouvernement du Québec met en place une table interministérielle pour voir l’aide financière qui peut être accordée à tous les médias écrits en province, bien ça, ça me réjouit », confie Jean-François Néron.

Nous sommes tous importants, peu importe la propriété de l’entreprise en question, et je dois vous dire qu’on est toujours confiants et on continue notre travail. Jean-François Néron, président, Syndicat de la rédaction du « Soleil »

Médias en difficulté

Selon le Bureau d’enquête du groupe Québecor, le comité interministériel aurait été mis sur pied après que différents médias aux prises avec des difficultés financières, dont La Presse et Le Soleil, eurent sollicité l’aide de Québec.

Le Bureau d’enquête a par ailleurs rapporté mercredi que Groupe Capitales Médias, propriétaire du Soleil et de cinq autres quotidiens régionaux, ne disposait pas de liquidités lui permettant de poursuivre ses activités après l’été.

Jean-François Néron n’était pas en mesure de valider les informations publiées dans les médias de Québecor.

Le président et directeur général de Groupe Capitales Médias, Claude Gagnon, a indiqué qu’il n’accorderait pas d’entrevue sur le sujet. Une rencontre avec les employés du groupe était prévue mercredi après-midi. Des représentants syndicaux y seront également.

Avec les informations de Guylaine Bussière