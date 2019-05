Les sorties de Baldini : les activités à faire en Alberta du 2 au 5 mai

Beaucoup d'activités cette semaine en Alberta! Je vous propose tout d'abord à Edmonton Le Cirque, de la course au profit des chorales et le documentaire Sans Maman. À Beaumont, il y a un festival de musique et à Calgary, je vous propose un film, un concert de l'orchestre philharmonique qui unit violon et printemps, et pourquoi pas un tour qui vous fera découvrir les oeuvres murales de la métropole!

Un texte de Lyssia Baldini

Edmonton

Run For Music

Encouragez les chorales de l'Albera en participant à la collecte de fonds, sous forme de course, organisée par Choir Alberta.

Et la Chorale Saint-Jean participera à l'événement. Vous voulez l'aider? C'est simple, vous pouvez vous inscrire au https://www.choiralberta.ca/run-for-music.html et choisir la Chorale Saint-Jean!

Cette année, l'objectif est d'amasser 40 000$ qui iront au soutien financier des chorales de l'Albera et à leurs projets musicaux. Photo : Choir Alberta

Chaque participant, ami et membre de la famille prendra part à une marche de 5 km, une course de 5 km, ou une course de 10 km.

L'événement Run For Music a lieu le samedi 4 mai, au parc Sir Wilfrid Laurier.





Sans Maman

Le documentaire Sans Maman, réalisé par Marie-France Guerrette, fera sa première albertaine au festival de film Northwest Fest.

Le long métrage raconte la tragédie qui a touché la famille Guerrette, lorsque Mona, mère de deux enfants, s'éteint à 42 ans d'un cancer du sein, laissant derrière elle son mari et leurs filles, Mylène et Marie-France.

Marie-France Guerrette, son père Jacques, sa mère Mona et Mylène Guerrette (Extrait du film Sans maman- ONF) Photo : Radio-Canada

Mais Mona a également laissé un message d’adieu émouvant où elle raconte sa vie sur des cassettes audio.

Comment survivre à un tel événement lorsqu'on est une enfant? Marie-France Guerrette partage son expérience.

Le film Sans Maman est présenté en français avec sous-titres anglais, le dimanche 5 mai, à 16 h et à 17 h 30, au Metro Cinéma.

Le Cirque

La Compagnie de cirque de Québec présente son spectacle Le Cirque, un spectacle qui unit acrobaties, poésie et opéra! 11 artistes présenteront des numéros de force et d'humour.

Spectacle «Le Cirque» Photo : Compagnie de cirque de Québec

Gagnante de plusieurs prix internationaux, la Compagnie de cirque de Québec a participé à plusieurs émissions connues telles que America’s Got Talent.

Parmi leurs numéros populaires, vous pourrez assister au plus connu : Les drapeaux humains. Ce sont deux artistes qui explorent différentes poses, en se tenant à une barre verticale comme un drapeau qui flotte.

Agrandir l’image Le numéro «Les drapeaux humains» des artistes Karen et Dominic Photo : Compagnie de cirque de Québec

Une autre scène rend hommage à la femme, dans toute sa splendeur et sa fragilité.

Sensations fortes, émerveillement et émotions pour tous!

Spectacle «Le Cirque» Photo : Compagnie de cirque de Québec

Le Cirque est présenté le vendredi 3 mai à 21 h, au River Cree Resort and Casino.

Beaumont

Festival de musique / French Band Reunion

La Beaumont Society for the Arts et le French Band de l’École secondaire Beaumont présentent une soirée de musique française et anglaise!

Le French Band existe depuis 10 ans et n'aurait jamais vu le jour sans le efforts de Marc Halun. Il est le chauffeur du groupe et le technicien de son, mais il prend sa retraite alors le groupe tient à le célébrer!

Si vous aimez la musique de Plume, Telephone, Mika, Stromae, Jonathan Painchaud, vous allez vous éclater! Photo : Beaumont Society For The Arts

La soirée présentera la musique des groupes Les Marionnettes, Les Dicedouz, Le Mazout, L'Essence et Monsieur Halun qui sera accompagné par Mister Wesson.

Un bar payant et un camion de nourriture seront présents.

Le festival de musique se déroule le vendredi 3 mai à 18 h 30 au Centre communautaire de Beaumont.

Calgary

The Shadows of Everest

C'est la première du moyen métrage The Shadows of Everest, à Calgary. Le film, qui met en vedette Conrad Anker et qui est réalisé par le francophone Gaëtan Lamarre, présente les coulisses de l'escalade d'Everest.

Le village de Phortse, au Népal Photo : Gaëtan Lamarre

Phortse, le village au pied de la montagne est l'endroit qui regroupe le plus grand nombre d'alpinistes. Les sherpas qui y vivent sont la colonne vertébrale de presque toutes les expéditions au sommet.

Le village abrite également le centre d'escalade de Khumbu, fondé par Jenni Lowe-Anker et Conrad Anker. Avant l'ouverture du centre, la plupart des sherpas gravissaient l'Everest sans compétences de base en escalade, rendant leur travail encore plus dangereux.

Pemba Rita Sherpa célèbre le Dumji avec son fils, qui est revenu à la maison de Katmandou Photo : Gaëtan Lamarre

Le film raconte les histoires de Phortse : la construction du centre à 3 800 mètres d'altitude, le festival Dumji et bien d'autres.

The Shadows of Everest est présenté le samedi 4 mai, à 13 h, au cinéma Plaza. Après la représentation le réalisateur sera présent pour répondre à vos questions.

The Rite of Spring + The Red Violin

L'Orchestre philharmonique de Calgary présente le concert The Rite of Spring + The Red Violin.

Décrite comme phénoménale, la violoniste Lara St. John fait équipe avec le chef d’orchestre Rune Bergmann dans l'interprétation du concerto pour violon rouge de John Corigliano.

La violoniste Lara St. John Photo : Calgary Philharmonic Orchestra

En 1999, le compositeur a remporté l'Oscar pour la meilleure musique originale pour le film The Red Violin. Il est également détenteur d'un prix Pulitzer pour son oeuvre.

La soirée se terminera avec la pièce The Rite of Spring de Stravinski.

Le concert a lieu les vendredi 3 et samedi 4 mai, à 19 h 30 à la salle Jack Singer, aux Arts Commons.

Jane's Walk

Partez à la découverte de votre quartier avec l'activité Jane’s Walk. Trois jours de visites guidées gratuites sont menés localement et inspirés par la militante urbaine Jane Jacobs.

Chaque visite est une conversation et peut porter sur presque tous les aspects d’un quartier, sur presque tous les sujets auxquels vous pouvez penser. Jane’s Walk Calgary est une initiative de la Calgary Foundation depuis 2008 et est présentée en partenariat avec Jane’s Walk International.

Une des visites guidées gratuites d'un quartiers de Calgary. Photo : Source: Calgary Foundation

Avec plus de 80 marches dirigées par des citoyens, 30 sont identifiées comme liées aux arts et à la culture.

Découvrez de l'art sur des portes de garage à Sunnyside ou le quartier Beltline vu à travers les yeux d'écrivains! Ou pourquoi ne pas découvrir des structures routières réaménagées en oeuvres d'art?

Les tours sont gratuits et se déroulent du vendredi 3 mai au dimanche 5 mai un peu partout dans la métropole. Pour plus d'informations, visitez janeswalk.calgaryfoundation.org.

Voilà pour cette semaine, je vous souhaite de bonnes sorties!