Opération Enfant Soleil aide à mieux outiller les médecins de la Côte-Nord

Presque chaque mois on a des enfants qui sont très malades et qui doivent être transférés dans des centres de soins tertiaires, précise Nathalie Sirois, pédiatre à l'hôpital de Sept-Îles et chef du département de pédiatrie de la Côte-Nord. Jusqu’à maintenant, on avait aussi des appareils, mais qui commencent à être désuets, qui doivent être optimisé. Pour nous, ça change beaucoup parce que c’est des appareils qui sont essentiels à la pratique et ça optimise de beaucoup la qualité et la façon dont on transfère les enfants dans les grands centres.

Plusieurs patients pourront bénéficier des retombées de ce don. Photo : Radio-Canada

Les porte-parole de la fondation, la plongeuse Roseline Fillion et l'auteur-compositeur-interprète pour enfant Arthur L'aventurier sont de passage sur la Côte-Nord dans le cadre d'une tournée de l'organisme dans les régions.

Opération Enfant Soleil a remis 17 000 $ à l'Hôpital Le Royer de Baie-Comeau.