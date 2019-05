Comment Google Street View peut prédire votre risque d’accident automobile

Pour mener leur expérience (Nouvelle fenêtre) , les chercheurs Łukasz Kidziński de l’Univesité Stanford et Kinga Kita-Wojciechowska de l’Université de Varsovie ont obtenu les dossiers de 20 000 clients d’une société d’assurance automobile polonaise.

Les dossiers contenaient l’adresse du client, le nombre de réclamations effectuées entre 2013 et 2015 et le risque que le client effectue de nouvelles réclamations, selon les calculs de la société d’assurance. Ces calculs de risque sont réalisés par la grande majorité des entreprises de ce domaine en se basant sur de nombreuses données, ce qui représente un coût non négligeable.

Une fois en possession de ces dossiers, les chercheurs ont voulu découvrir si le type de maison pouvait permettre de prédire le risque qu’une personne soit impliquée dans un accident.

Une amélioration « significative »

Ils ont donc utilisé l’adresse des clients pour trouver des photos de leur maison captées par Google dans son service de cartographie Google Street View. Ces images ont ensuite été triées selon leur type (édifice à logements multiples, maison jumelée, maison unifamiliale, etc.), leur condition (dommages visibles ou non, types de dommages), leur âge et la richesse estimée de ses résidents. Le type et la densité des autres habitations à proximité ont aussi été pris en compte.

En croisant ces données avec le niveau de risque estimé par la société d’assurance, les chercheurs ont découvert une corrélation entre les données sur une maison et les chances que le résident ait un accident. Le duo ne divulgue toutefois pas quelles caractéristiques sont associées à un plus grand risque d’accident.

En ajoutant leurs données à celles de la firme, les scientifiques ont même pu améliorer la puissance de l’algorithme de prédiction de l’entreprise de façon significative , d’après leur rapport (Nouvelle fenêtre) .

Les chercheurs estiment qu’avec davantage de données et plus de temps pour affiner leurs méthodes, ils pourraient améliorer encore plus la précision de l’algorithme.

Des questions éthiques

Łukasz Kidziński et Kinga Kita-Wojciechowska admettent toutefois que leur méthode soulève de sérieuses questions éthiques. Selon eux, le fait pour un client de donner son adresse à son assureur ne signifie pas nécessairement qu’il donne son accord pour que l’entreprise obtienne des données sur sa maison.

Bien que l’utilisation des photos de Google Street View soit encore rare dans le domaine de l’assurance, ce genre d’expérience pourrait toutefois encourager certaines entreprises à s’en servir davantage, y compris dans d’autres domaines, estime le duo.

L’industrie de l’assurance pourrait être rapidement suivie par les banques, puisqu’il y a une corrélation démontrée entre les modèles de prédiction des risques des assureurs et le pointage de crédit , notent-ils dans leur rapport.

Cette expérience n’est pas la seule à s’être fondée sur les images captées par les appareils de Google. En 2017, d’autres chercheurs avaient utilisé ces photos pour dénombrer le nombre et le type de voitures dans différentes parties des États-Unis. Leurs recherches leur avaient permis de démontrer qu’il est possible de deviner le salaire moyen, le niveau d’éducation, le métier et même l’affiliation politique d’une personne à partir du modèle de voiture qu’elle conduit.