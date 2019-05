Remise en question du leadership dans la Première Nation Carry the Kettle

On veut une nouvelle élection, on veut une nouvelle usine de traitement de l'eau , c’est ce que clamait haut et fort Denita Deegan lors de la manifestation avec quelques autres personnes. Cette dernière réside à Regina, mais est originaire de la Première Nation.

Des manifestants autochtones originaires de la Première Nation Carry the Kettle devant la Cour du banc de la Reine à Regina. Photo : Radio-Canada / Emilie Dessureault-Paquette

Mme Deegan explique avoir le sentiment que depuis les élections d’un nouveau chef l'an dernier, le conseil de bande n'écoute pas la communauté. Elle critique le manque d’ouverture et d’écoute de la part des nouveaux élus du conseil de Carry the Kettle qui est située à environ 90 km à l’est de Regina.

Selon elle, les anciens n'ont plus l'espace et la voix qu'ils avaient avant. On n’écoute pas ceux qui sont âgés , dit-elle.

Denita Deegan veut montrer son soutien aux anciens de sa Première Nation. Photo : Radio-Canada / Rob Kruk

On a l’impression que les membres de la communauté n’ont pas été traités de façon juste , souligne-t-elle. Mme Deegan n'a toutefois pas beaucoup d'exemples à partager. Elle préfère mettre l'accent sur le fait que le conseil de bande ne prend pas ses responsabilités en main.

En février dernier, l’état d’urgence a été décrété dans la Première Nation à la suite d'un incendie qui a détruit l’usine de traitement de l’eau. La Première Nation a reçu l'aide des communautés avoisinantes ainsi que de la Fédération des nations autochtones de la Saskatchewan. Mme Deegan estime toutefois que le conseil n'en fait pas assez pour régler la situation.

La requête devant les tribunaux soutenue par les anciens de Carry the Kettle est maintenant entre les mains de la juge qui remettra sa décision à une date ultérieure, selon les greffiers de la Cour du Banc de la Reine. Pour cette raison, Radio-Canada n'a pas été en mesure d'obtenir les documents de la cour cette semaine.

Le conseiller de bande Shawn Spencer à côté de l'ancienne chef de la Première Nation Carry the Kettle, Elsie Jack. Photo : Radio-Canada / Craig Edwards

Les deux clans ne s'entendent pas

Shawn Spencer, un membre du conseil de bande qui y siège depuis 2016, défend les mesures qui ont été prises depuis l'incendie à l'usine de traitement de l'eau. Ce dernier affirme que la communauté dispose présentement d’un centre de traitement de l'eau temporaire. Il affirme également que le conseil de bande de Ceg-A-Kin [le nom de la communauté en nakota] collabore avec le ministère fédéral des Affaires autochtones et du Nord ainsi qu'avec leur compagnie d’assurance pour assurer la reconstruction d’un centre de traitement de l'eau. Il parle d’un échéancier de 16 mois.

Le conseiller Shawn Spencer affirme que la manifestation de mardi n'est pas crédible. Il estime que les personnes qui y ont pris part n'ont pas raison de demander de nouvelles élections. Pour lui, ce ne sont que des membres de la vieille garde qui n’ont pas su faire élire les membres de leurs familles ou leurs alliés lors des élections précédentes qui manifestent.

Il mentionne que sur les sept membres élus du conseil, quatre sont de jeunes leaders, incluant le chef et lui-même. D'après lui, ce renouveau apporte du positif à la Première Nation.

Pourtant, d’une part comme de l’autre, c’est la transparence et la responsabilité qui sont remises en doute.

Une situation unique?

Une autre des manifestantes présente devant la Cour du Banc de la Reine mardi, Keitha Kennedy, souligne qu’il n’y a pas qu’à Carry the Kettle qu’il y a des soucis avec le processus électoral.

D'après elle, qui se considère comme une militante des droits autochtones, le ministère des Affaires autochtones et du Nord n’offre pas nécessairement de soutien aux membres des Premières Nations qui veulent intenter un procès en appel pour relancer un nouveau processus électoral.

La situation est plus grande et va au-delà des conflits internes de la Première Nation Carry the Kettle, selon Keitha Kennedy. Ça concerne tous les peuples autochtones et les Premières Nations. Nous ne sommes pas les seuls à faire face à ce genre de situation.

Elle remet aussi en question le sort réservé aux membres d'une Première Nation qui décident de vivre en ville. Dès que tu vis en dehors des limites de la communauté, il n’y a rien que tu fais ou que tu dis qui peut encore avoir des répercussions sur cette communauté. On ne te donne plus la chance de parler , affirme-t-elle.

De son côté, le ministère fédéral, en réponse aux questions de Radio-Canada, a remis un lien vers son site web (Nouvelle fenêtre) qui décrit les différents processus d'élections possibles dans les Premières Nations du pays.