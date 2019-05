Mariette Chartier : la santé mentale à coeur

Elle rêvait de mathématiques et de statistiques; elle est devenue chercheuse. Mariette Chartier a participé à de nombreuses études scientifiques. L'une des plus récentes visait à mieux comprendre la santé mentale des enfants et des adultes pour une future stratégie manitobaine en la matière. Elle est la chercheuse principale de cette étude.

Après un diplôme d'infirmière et des années de pratique à l'Hôpital Saint-Boniface, la chercheuse franco-manitobaine est entrée en 2008 au Centre manitobain des politiques et d'évaluation en matière de santé, un groupe de recherche de l'Université du Manitoba.

Un parcours exceptionnel pour cette native de Saint-Norbert.

Une enfance à saint-Norbert

Mariette Chartier se souvient des heures qu'elle passait avec sa petite soeur et ses trois jeunes frères à jouer dans les rues de ce quartier, situé dans le sud de Winnipeg.

« Il y avait de nombreuses familles avec quatre, cinq enfants, voire plus. Les rues étaient bondées de jeunes. On passait la journée à jouer dehors. On s'amusait bien. Une belle époque », se remémore-t-elle.

S'amuser, mais sans jamais perdre de vue l'essentiel : les études. Car, pour leur père ingénieur et leur mère, une enseignante qui avait mis fin à sa carrière pour s'occuper de ses enfants, l'éducation était une valeur importante.

Tranche de vie est un rendez-vous mensuel auquel vous convie Abdoulaye Cissoko. Dans cette chronique, il rencontre des Manitobains et se penche sur divers aspects de la vie au Manitoba.

« Mes parents voulaient également nous transmettre la langue française », poursuit Mariette Chartier. C'était avant les années 1970, à une époque où la langue de Molière était enseignée avec parcimonie dans les écoles publiques du Manitoba. »

« On avait une demi-heure de cours de français. Mais maman nous encourageait à faire de la lecture et s'assurait qu'on faisait nos dictées. Mes parents nous avaient aussi acheté des encyclopédies », raconte-t-elle.

Des ouvrages que la jeune Mariette passait la plupart de son temps à lire.

Son intérêt pour la santé mentale

À la fin de son premier cycle à Saint-Norbert, Mariette Chartier entre au Collège Saint-Boniface pour ses études secondaires. Commence alors à naître chez elle une passion pour la santé mentale. « La santé mentale m'intéressait beaucoup, sans d'ailleurs savoir pourquoi. Je demandais sans cesse à mes amis comment ils allaient et comment ils se sentaient. Cela les faisait rire, bien sûr », raconte-t-elle avec un sourire.

C'est également au Collège Saint-Boniface qu'elle rencontre Louis Paquin, l'un des fondateurs de la maison de production manitobaine Les Productions Rivard, qui deviendra son mari.

« La première fois qu'on est sortis ensemble, c'était à l'occasion du bal de la cérémonie de la remise des diplômes en 12e année », se rappelle-t-elle.

À la découverte du monde

À 24 ans, ils décident tous les deux d'explorer d'autres pays. Pendant six mois, le couple sillonne l'Amérique latine, du Pérou à la Colombie en passant par l'Équateur. Quelques années plus tard, il se rend aussi au Nigéria, en Afrique, pour un voyage pour une organisation de coopération internationale.

Mariette Chartier affirme que cette expérience lui a permis de mieux se connaître. « Avant de pouvoir aider quelqu'un d'autre, surtout en santé mentale, c'est important d'avoir une connaissance de soi, et moi, je ne l'avais pas à 18 ans », souligne-t-elle.

Elle se souvient qu'à cet âge, la santé mentale lui faisait peur. « Je faisais mon stage en psychiatrie, je n'aimais pas ça. Ce n'est qu'à 24 ans que j'ai commencé à apprécier cette expérience. Il fallait une certaine maturité », indique-t-elle.

Après 10 années à exercer son métier d'infirmière à l'Hôpital Saint-Boniface, Mariette Chartier reprend le chemin de l'université. « C'était également pour moi une façon de renouer avec les mathématiques et les statistiques », explique-t-elle.

Elle décroche une maîtrise puis un doctorat en santé mentale et se lance dans la recherche. « J'avais enfin réussi à concilier mon amour des maths avec la santé mentale pour faire de la recherche », dit-elle.

Son attachement au Manitoba

En 2008, Mariette Chartier arrive au Centre manitobain des politiques et d'évaluation en matière de santé. « Le Centre dispose d'une centaine de banques de données fournies par plusieurs ministères, comme la Justice, la Santé ou encore les Services sociaux, pour faire des recherches qui permettent de mieux connaître la population manitobaine. On a d'excellents chercheurs au Manitoba, et des ressources », dit-elle.

Cet environnement de travail, qu'elle apprécie, lui permet de rester au Manitoba, une province à laquelle elle est profondément attachée. « Ici, il y a ma famille, mes parents et mon cercle d'amis. Mes racines sont ici », précise celle qui n'a jamais été tentée de faire carrière ailleurs.

Ces racines se nourrissent aussi de la francophonie manitobaine. Un héritage que son mari et elle s'efforcent de transmettre à leurs deux filles, Francine et Josée.

Un défi qu'ils semblent avoir relevé, puisque Francine est médecin à Sainte-Anne, une communauté francophone, située à 40 km à l'est de Winnipeg, et que Josée enseigne à l'École Précieux-Sang, un établissement de la Division scolaire franco-manitobaine en plein coeur du quartier Saint-Boniface, à Winnipeg.