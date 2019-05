Où voir ça, le nouvel outil en ligne pour savoir où regarder des films

Où voir Le Livre de Green, qui a obtenu l'Oscar du meilleur film en février, ou encore le film d'animation La course des tuques? C'est la question à laquelle répond l'outil en ligne Où voir ça, qui vient d'être lancé par l'agence de presse Mediafilm, connue pour attribuer les cotes de 1 à 7 aux films.

À l’heure où les plateformes de contenu se multiplient, Où voir ça, consultable à l’adresse ouvoir.ca, ambitionne d’aider les Québécois à s’y retrouver dans cette pléthorique offre de diffusion.

Le site gratuit répertorie 75 000 longs métrages, dont 1830 films québécois, et permet aux utilisateurs de savoir où ils peuvent les visionner : en salle de cinéma, à la télévision, en vidéo à la demande ou sur une plateforme numérique de diffusion en continu.

Après leur exploitation en salle, qui constitue l’étape la plus médiatisée de leur carrière, les films ont tendance à disparaître dans un grand tout, obligeant les spectateurs à faire des recherches souvent fastidieuses pour les retrouver. Martin Bilodeau, rédacteur en chef de Mediafilm

Des films québécois et internationaux

Pour y parvenir, Où voir ça référence à la fois la programmation des salles de cinéma et des chaînes de télévision, mais aussi le catalogue de films disponibles sur CinépopGo, Club Illico, GooglePlay,Illico, iTunes, Netflix, SuperÉcranGo, ICI Tou.tv, YouTube, Vimeo et sur les sites des distributeurs indépendants. Des films de tous genres et de toutes nationalités sont disponibles.

Par exemple, Où voir ça nous apprend que le film de Ricardo Trogi 1991 est visible le vendredi 10 mai sur la chaîne Super Écran 1 et téléchargeable sur iTunes.

Pour voir Avengers : La guerre de l’infini, direction Illico, Netflix, GooglePlay, iTunes ou encore YouTube.

La Veuve noire (Scarlett Johansson) et Capitaine America (Chris Evans), superhéros de la série Avengers . Photo : Walt Disney Pictures

Quant au récent film Moi,Tonya, où Margot Robbie se glisse dans la peau de l'ex-patineuse olympique Tonya Harding, il est proposé sur Netflix, iTunes, Illico, YouTube, GooglePlay, SuperÉcranGo et Tou.tv.

Session de rattrapage

Où voir ça permet aussi de regarder des films plus anciens comme Les Amours imaginaires de Xavier Dolan. Il est offert sur Club Illico, iTunes, CinépopGo et Illico.

Pour se replonger dans un classique comme La Vie heureuse de Léopold Z de Gilles Carles, rendez-vous sur Illico ou sur iTunes

Par contre, si l'on veut (re)voir Danielle Ouimet se déshabiller dans Valérie de Denis Héroux ou encore Marie-Josée Croze jouer dans Maelström, le deuxième long métrage de Denis Villeneuve, il faut se rendre dans un club vidéo.

La création de Où voir ça a été financée par la SODEC.