Un résident de Sainte-Marie héberge une famille sinistrée

La résidence d'Arthur Fortin a été lourdement endommagée par l'eau. Il ne sait pas si elle sera de nouveau habitable. Il se dit très ému par l'accueil de son ami, Martin Savoie.

« Il y a toujours un côté positif à tout. Dans des épreuves comme celle-là, de se rendre compte à quel point on a des amis, c'est ce qui me touche le plus. On ne se sent pas tout nus dehors, parce qu'il y a des gens autour de nous. On se sent beaucoup moins stressés, angoissés », affirme Arthur Fortin.

Du déjà vu

L'automne dernier, l'immeuble de logements de Martin Savoie a été démoli, après avoir été inondé de façon importante deux fois en quatre ans. Il a profité du programme d'indemnisation des sinistrés.

Il se dit heureux, aujourd'hui, de pouvoir aider ceux qui sont dans le besoin.

« Quand ce printemps est arrivé, c'est une pression incroyable qui n'était plus là. J'ai dû dire au moins 20 fois à ma conjointe : "Eh que j'ai pris une bonne décision!". Oui j'avais les pieds dans l'eau cette année, mais pour aller aider Arthur, pour rendre service aux gens qui vivent un moment difficile », raconte Martin Savoie.

Indemnisation

Arthur Fortin doit rencontrer des représentants de la Sécurité civile, mercredi, pour savoir ce qui adviendra de sa maison.

« On souhaite avoir des réponses sur la suite des choses. Notre maison est inhabitable. Est-ce qu'on va pouvoir réparer? Est-ce qu'on cherche quelque chose d'autre? On est un peu dans le néant », mentionne-t-il.

Peu importe la suite des choses, son ami lui conseille d'être patient.

« La Sécurité civile fait un bon travail. Ils vont les accompagner. Ça ne va jamais assez vite quand on est sinistré, mais il faut être patient. Du moment où les décisions seront prises, ça fait baisser la pression », souligne Martin Savoie.

