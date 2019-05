Transformer ses déchets en vêtements

Au cours des trois dernières années, Colinda Madarash a conçu et fabriqué 38 vêtements à partir de détritus.

Parmi ses créations qui prennent « entre une heure et 80 heures » à fabriquer, on retrouve notamment une robe faite à partir de bouteilles de sauce piquante ainsi qu’un ensemble fait à l'aide de corde et de jouets pour chien.

La femme de la Saskatchewan est inspirée principalement par les couleurs. « Il n’y a pas de directives, c’est très amusant. Tout peut devenir une pièce de mode », juge celle qui est passionnée par le compostage, la réutilisation ainsi que le recyclage.

Colinda Madarash soutient que « tout peut être réutilisé ». Photo : fournie par Colinda Madarash

Une passion qui a commencé le jour où elle a tenté en vain de fabriquer un lustre avec des trombones, une idée qu’elle avait vue sur Internet. Après cet échec, la fille de Colinda Madarash a vu les objets utilisés pour le projet et a lancé l'idée qu'ils feraient une belle robe.

De bonnes actions

Colinda Madarash ne profite pas de ce talent et de cette passion soudaine pour enrichir son compte de banque. Au contraire, elle préfère aider autrui.

Deux créations de Colinda Madarash. Photo : fournie par Colinda Madarash

Elle demande à ses clients de faire un don à des organismes caritatifs. Si les clients insistent pour la payer en argent, l’artiste remet l’entière somme à une bonne cause.

De toutes ses créations, c'est une robe à ruban rose confectionnée en l’honneur d’une amie aux prises avec un cancer du sein, qui est sa préférée. Grâve à cette robe, Colinda Madarash a pu faire un don de 200 $ au centre du cancer Allan Blair, basé à Regina.

Cette robe à ruban rose a été confectionnée en l'honneur d'une amie aux prises avec un cancer du sein. Photo : fournie par Colinda Madarash

D’autres personnes ont également « acheté » ses vêtements en faisant des don d'aliments ou d'objets comme des sacs à dos remplis de fournitures scolaires ou des vêtements.

Colinda Madarash a aussi utilisé une partie de l’argent amassé pour planter des arbres dans la communauté. Elle encourage d’autres personnes à suivre son initiative.

Une autre création de Colinda Madarash Photo : fournie par Colinda Madarash

Avec les informations d’Alex Soloducha de CBC News