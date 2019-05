Céline Dion parmi les nouveaux membres de l’Ordre des arts et des lettres du Québec

Dix-sept nouveaux ambassadeurs culturels québécois seront honorés le 27 mai prochain afin de souligner le vingt-cinquième anniversaire du Conseil des arts et des lettres du Québec.

Parmi ces artistes qui recevront le titre de compagne ou de compagnon des arts et des lettres du Québec, on trouve Michel Marc Bouchard, Céline Dion, Françoise Faucher, Serge Fiori, Brigitte Haentjens, Nadia Myre, Rodney Saint-Éloi et Kim Thúy.

Par cette nomination, le Conseil dit rendre hommage à leur contribution remarquable au développement, à l’essor et à la réputation d’excellence des arts et lettres du Québec, ici et à l’étranger.

Aujourd’hui, la culture québécoise fleurit et séduit partout à travers le monde grâce au talent et à l’engagement de ces personnalités , a déclaré par voie de communiqué Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil.

Daniela Arendasova, Alan Côté, André Dudemaine, Paul-André Fortier, Suzanne Lebeau, Zab Maboungou, Alain Paré, Peter Simons et Pierre Thibault rejoindront eux aussi les rangs de l'Ordre des arts et des lettres du Québec.