Électrons Livres : un nouvel événement qui conjugue science et littérature

La Maison Léon-Provancher dans le quartier de Cap-Rouge sera l'hôte dans un peu plus d'une semaine de la première édition d'Électrons Livres, un événement mis sur pied par l'écrivaine Erika Soucy et son conjoint Pascal Simard, animateur scientifique.

L'événement Électrons Livres est en quelque sorte une histoire de famille pour Érika Soucy et Pascal Simard, qui ont beaucoup fréquenté les salons du livre et les activités scientifiques en famille.

L'écrivaine Érika Soucy, cofondatrice du nouvel événement Électrons Livres. Photo : Électrons livres

« On a vu l'ouverture et l'engouement de nos propres enfants pour les sciences et la littérature, se souvient Érika Soucy. On s'est dit : "Comment on pourrait joindre ces deux pôles-là? On n'est sûrement pas la seule famille qui avons des enfants qui aiment les oeuvres scientifiques, les livres encyclopédiques." »

On essaie de mixer tout ça, la passion des livres, la passion des sciences et ça donne Électrons Livres. Pascal Simard, cofondateur de l'événement

Le vulgarisateur scientifique Pascal Simard, cofondateur d'Électrons Livres. Photo : Électrons livres

C'est comme ça qu'est né Électrons Livres, un événement gratuit s'échelonnant sur deux jours s'adressant au milieu scolaire et à la famille.

Conférence et jeu-questionnaire scientifique

Électrons livres propose deux volets à son activité : un volet scolaire le 10 mai et un volet familial débutant le même soir avec un grand jeu-questionnaire scientifique.

« C'est un grand quiz multigénérationnel, explique Érika Soucy. Les questions ont été trouvées dans des oeuvres de vulgarisation scientifique québécoises récentes. Elles ont été préparées par des animateurs scientifiques de la Maison Léon-Provancher et le quiz sera animé par Atchoum le clown. »

Des expériences et démonstrations se tiendront en direct, tout ce qu'il faut donc pour séduire la famille, mentionne Érika Soucy.

Serge Bouchard donnera une conférence sur l'abbé Léon Provancher, le samedi 11 mai, à 11 h Photo : Électrons livres

Également au programme, le lendemain, une conférence de Serge Bouchard sur l'Abbé Léon-Provancher.

« De 1872 à 1892, Léon Provencher est venu prendre sa retraite à Cap-Rouge, mentionne Pascal Simard. C'était un grand naturaliste connu surtout pour ses collections d'insectes. Une énorme collection d'insectes de 30 000 spécimens, ajoute-t-il. Il a fait de grandes avancées dans le monde de l'entomologie. »

Plus de 1000 insectes ont été découverts par Léon Provancher, illustre Pascal Simard.

Les adultes intéressés par la conférence pourront apprécier pleinement la rencontre avec Serge Bouchard puisqu'au même moment, une activité sera proposée aux enfants.

Érika Soucy et Pascal Simard comptent bien récidiver l'an prochain avec une deuxième édition d'Électrons livres. D'ici là, ils invitent les familles à venir découvrir l'événement les 10 et 11 mai prochain à la Maison Léon-Provancher.