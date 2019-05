Journée nationale des patriotes : ouvert ou fermé?

De manière générale, tous les commerces, épiceries et centres commerciaux seront ouverts lundi, tout comme les succursales de la SAQ.

Les différents réseaux de transport en commun fonctionneront selon des horaires modifiés.

De plus, les collectes de déchets et de recyclage auront lieu selon l’horaire habituel.

À l’opposé, les banques et les caisses seront fermées, en plus des points de service fédéraux et provinciaux.

La livraison du courrier ne sera pas effectuée et les bureaux de Postes Canada seront fermés.

Finalement, les établissements municipaux, comme les bibliothèques, ne seront pas ouverts.