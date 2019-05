Choralies : 30 ans de tradition et de chansons

Les Choralies de la Commission scolaire des Draveurs (CSD) soufflent leurs 30 bougies cette année en célébrant « notre pays ». Jusqu'au 3 mai, près de 1700 élèves chanteront Gens du pays de Gilles Vigneault et une pièce en hommage aux peuples autochtones du Canada.

Chaque année, depuis trois décennies, c’est la tradition : des élèves des niveaux primaire et secondaire de la CSD se joignent à d’autres provenant des commissions scolaires de l’Outaouais, et même d’Ottawa ou de l’Ouest de Montréal, pour les Choralies.

En trois jours, six spectacles sont présentés devant public à la Maison de la culture de Gatineau. Chacune chorale (on en compte parfois jusqu’à sept) propose deux chansons de son choix, en plus de se joindre aux autres sur la scène pour les chants communs.

Quand le rideau se lève à la toute fin du concert pour ces chants-là, c’est toujours un événement assez touchant. Johanne Couture, conseillère pédagogique en musique et responsable des Choralies à la CSD

Les participants chanteront cette année une version de Gens du pays de Gilles Vigneault adaptée pour le 30e anniversaire des Choralies. Les enfants uniront également leurs voix pour reconnaître la beauté du Canada et rendre hommage aux peuples autochtones ainsi qu’aux chants inuits.

C’est une chanson qui s’appelle Les grands espaces justement pour rendre hommage à notre beau grand pays et à toutes les cultures qui s’y retrouvent , affirme Johanne Couture.

La composition originale de Katia Makdissi-Warren a été concoctée spécialement pour l’occasion.

C’est riche en culture, le chant. Ça transporte un peu d’où on vient, qui on est. Ça représente en fait une culture qui est énorme. Johanne Couture, conseillère pédagogique en musique et responsable des Choralies à la CSD

Mme Couture, qui signe la direction artistique des Choralies depuis six ans, ajoute que c’est un bon moment, à l’école primaire du moins, [...] de transmettre un peu ces éléments culturels-là qui viennent du Québec, de la bonne chanson, de la francophonie québécoise et canadienne et également de toute la culture qui est notre pays .

Plus que du chant

Johanne Couture soutient que la transmission de la culture passait à l’époque par les chorales d’églises. Maintenant, on dirait que ce relais-là se passe un peu à travers les écoles et ça devient un peu le rôle des Choralies sans l’avoir souhaité ainsi , ajoute-t-elle.

En plus du volet culturel, la responsable de l’événement estime que les enfants acquièrent des connaissances à travers les pratiques de chant qui facilitent, selon elle, les apprentissages des autres matières, notamment le français et les mathématiques.

Et il y a tout ce qui se passe durant l’année : la cohésion entre le groupe, la valorisation, l’estime de soi. Ce sont toutes des choses qui sont parallèles au chant choral qui sont extrêmement bénéfiques , rappelle la coordonnatrice.

Avec tous les MP3, puis avec toute la diversité au niveau de la télévision, des radios, on est constamment sollicités, puis on a l’impression que [dans] les familles, on chante un peu moins, puis qu’on fait moins de musique. Johanne Couture, conseillère pédagogique en musique et responsable des Choralies à la CSD