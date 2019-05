Innovation et développement économique Trois-Rivières (IDE) tenait son assemblée publique annuelle dans le cabaret de l'amphithéâtre Cogeco. Au programme : le bilan chiffré de son action 2018 et ses perspectives pour 2019.

2018 a été une année extraordinaire à tous les niveaux a indiqué Mario De Tilly, directeur général d'IDE Trois-Rivières. Devant des gens d'affaires présents pour l'occasion s'est dit particulièrement fier de ce bilan.

Parmi les chiffres annoncés sur scène par l’équipe d’IDE Trois-Rivières : 476 millions de dollars d'investissements générés, 61 nouvelles entreprises, 1386 emplois créés ou maintenus sur le territoire.

L’organisme annonce aussi avoir accordé 1,64 millions de dollars en aide financière aux entreprises, ce qui aurait permis la création ou maintien de 400 emplois.

Le plan stratégique que nous avions adopté en 2016 était pour une période de 5 ans et force est d'admettre que l'ensemble des indicateurs de performance et objectifs que nous nous étions fixés ont été rencontrés. Donc on est en train de reformuler ce plan stratégique là. Mario De Tilly, directeur général d'IDE Trois-Rivières

IDE Trois-Rivières annonce que 285 gens d'affaires ont répondu à son invitation pour l'annonce du bilan 2018. Photo : Radio-Canada

Objectif atteint pour le plan 2016-2020, IDE se penche donc sur la suite et les développements à venir avec deux ans d'avance. Le prochain plan sera centré sur la mise en place du district innovant Open Trois-Rivières sur lequel une équipe dédiée se penche actuellement. Plusieurs actions ont été menées avec grand succès. On a attiré quand même 18 sociétés et près de 300 emplois.

Le lancement est prévu pour le 14 juin prochain. Dans ce plan il sera aussi question de la poursuite de l'aide aux entreprises qui vont faire de l'innovation.