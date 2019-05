Début de saison hâtif pour les croisières aux Îles-de-la-Madeleine

La saison des croisières s'est amorcée plus tôt qu'à l'habitude cette année aux Îles-de-la-Madeleine, avec la visite du navire Fram, de la compagnie Hurtigruten, accosté dimanche.

Il s’agit de la toute première escale de la saison sur le Saint-Laurent, selon Denis Bourque, chef d’escale à Escale Îles-de-la-Madeleine.

M. Bourque précise que la saison de croisières doit s'échelonner jusqu’au 25 octobre pour un total de 23 navires.

Il s’agit de l’une de nos plus grosses saisons en termes de navires et de nombre de passagers , souligne M. Bourque. Nous pourrions recevoir jusqu’à 8000 passagers et 4000 membres d’équipage.

Imposant navire accosté aux îles de la Madeleine Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Détail intéressant : il y aura quatre journées pendant lesquelles plus d’un navire seront présents en même temps dans l'archipel.

Bien entendu , rappelle Denis Bourque, toutes ces prévisions se réaliseront dans des conditions idéales. L’an passé, l’horaire prévoyait la venue de 18 navires de croisières internationales, mais sept escales ont été annulées.

Denis Bourque n’a pas de statistiques sur les retombées économiques du passage de ces navires, mais indique que chaque passager dépense 75 $ en moyenne lorsqu'il descend au port. Ce qui n’est pas calculé, c’est la somme des services dispensés par des entreprises locales , dit-il.

Il ajoute que de plus en plus de navires s’approvisionnent en denrées fraîches, comme le poisson, ce qui suscite d’autres retombées intéressantes.