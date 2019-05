Deux fois plus d'argent pour financer les projets de la Capitale-Nationale

Le fonds va être destiné, entre autres, aux organismes à but non lucratif, aux musées nationaux, aux municipalités et aux conseils de bande.

« Nous aurons en main tous les outils pour encourager la tenue d'événements culturels, touristiques, sportifs de calibres national et international. On va pouvoir aussi aider l'amélioration des équipements, des installations de nos partenaires du milieu municipal », affirme la vice-première ministre et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault.

Les entreprises privées n'y auront plus accès et devront se tourner vers d'autres programmes.

Faire rayonner la région

Les objectifs de ce fonds sont de favoriser la prospérité durable et le rayonnement de la région. Les projets pourront être financés jusqu'à une hauteur de 30 % de leur valeur totale.

Geneviève Guilbault assure qu'il était essentiel d'augmenter le budget du programme, qui n'avait pas été indexé depuis 2002.

« Auparavant, soit on n'avait pas les moyens de financer certains projets ou on n'avait pas suffisamment d'argent pour les financer à la hauteur de ce qu'on aurait souhaité. Je pense au projet de la Vallée Bras-du-Nord, pour lequel on n'avait pas les fonds suffisants pour donner le 30 % », explique-t-elle.

Le Programme d'appui aux actions régionales sera géré par le Secrétariat à la Capitale-Nationale.