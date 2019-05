Mort d'une fillette à Granby : le ministre Carmant n'exclut pas une « enquête élargie »

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant s'est dit « outré » et n'exclut pas la possibilité de demander une enquête élargie sur les circonstances entourant la mort d'une fillette de Granby retrouvée dans un état critique lundi .

Je suis outré par ce que j'ai lu ce matin. Je ne comprends pas comment une enfant qui a été retirée de l'école et dont les grands-parents ont tenté de signaler la situation n'a pas été prise en charge par le réseau. S'il le faut, on demandera une enquête , a-t-il dit à la sortie du conseil des ministres.

Plusieurs questions restent sans réponse et le ministre assure que tout sera fait pour éclaircir les circonstances qui ont mené à ce drame. [On craint] que la prise en charge ne s'est pas faite dans l'art des choses, de la bonne façon. Sur le processus de la prise en charge, nous voulons vérifier les choses, avoir un état de la situation et, par la suite, nous prendrons les mesures qui sont requises.

On a demandé un état de la situation pour savoir si, ce qu'on a lu, c'est bien ce qui s'est passé. Par la suite, on verra les prochaines étapes. On va voir ce qui s'est passé. Il y a clairement eu des failles. Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Le ministre Carmant veut savoir ce qui s'est passé clairement . Il faut savoir ce qu'il s'est passé et corriger le tir à la DPJ de l'Estrie comme dans toutes les DPJ du Québec. Si c'est nécessaire, on va demander une enquête plus élargie.

Le premier ministre du Québec, François Legault, est également ouvert à la tenue d'une enquête. C'est épouvantable, ce qui est arrivé avec cette petite fille. J'ai regardé la possibilité de faire une enquête. Il est trop tôt encore pour dire quelle forme prendra l'enquête, mais on veut savoir ce qui s'est passé avec le centre jeunesse.

Longue liste d'attente

Lionel Carmant était au fait que plusieurs enfants étaient en attente d'évaluation. Je n'ai pas parlé avec la DPJ de l'Estrie. J'ai parlé aux deux députés de la région de Sherbrooke concernant les listes d'attente qui sont très longues pour avoir leur opinion là-dessus. On veut s'assurer que les changements aident à réduire la liste d'attente , a-t-il dit.

Il faut optimaliser le processus de la DPJ, l'évaluation et la mise sur pied des dossiers. Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux