À la suite d'une entente entre le Collège des médecins et l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), Québec modifiera les lois en vigueur pour autoriser les infirmières praticiennes spécialisées (IPS) à poser de nouveaux diagnostics et actes médicaux. Dans la foulée, ces « superinfirmières » relèveront désormais de l'OIIQ.