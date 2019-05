La pluie et la neige des prochaines heures pourraient compromettre la décrue

Alors que le niveau des eaux se stabilise timidement dans l'est du pays, où des milliers de citoyens sont aux prises avec d'importantes inondations, la pluie attendue au cours des prochaines heures pourrait retarder la décrue, notamment en Outaouais, où les cours d'eau n'ont pas fini de monter.

Selon Environnement Canada, « un pénible mélange de neige et de grésil » doit commencer à tomber sur l’Est ontarien mercredi en début de journée avec des accumulations de 2 à 5 centimètres par endroits.

Le tout doit ensuite se transformer en pluie avec des quantités d’eau évaluées entre 15 et 25 millimètres jusqu’à jeudi matin.

Ces précipitations, qui s’ajouteront à l’eau générée par la fonte des neiges dans les terres du nord, contribueront à la montée des cours d’eau en Outaouais, où le niveau des rivières ne devrait commencer à se stabiliser qu’à partir du week-end.

Pour le moment, le niveau de la rivière des Outaouais continue de monter, a confirmé ce matin à RDI la mairesse de Pontiac, Joanne Labadie.

Les milliers de sinistrés de l’Est ontarien et de l’Outaouais devront donc attendre encore un moment avant de pouvoir regagner leur résidence et entamer les travaux de nettoyage.

Interrogé mercredi matin sur les ondes d’ICI RDI, le porte-parole de la Sécurité civile, Éric Houde, a expliqué que la pluie des prochains jours, sans être catastrophique, pourrait à tout le moins prolonger les crues en Outaouais et ralentir la décrue qui s’est amorcée en début de semaine dans l’archipel de Montréal, puisque l’eau de la rivière des Outaouais se jette directement dans le fleuve Saint-Laurent.

Au Nouveau-Brunswick, le niveau des eaux a également commencé à baisser sur les rives du fleuve Saint-Jean, où les experts estiment que le niveau des eaux devrait passer sous les niveaux d’inondation au cours du week-end.

Des vents du nord-ouest de près de 40 km/h pourraient cependant compliquer la situation mercredi en raison des vagues soulevées par les vents.

Près de 8000 résidences sont actuellement inondées dans l’est du pays, dont plus de 7000 au Québec, où les bilans se sont stabilisés au cours des derniers jours.

Au moins 10 470 personnes ont dû être évacuées au Québec et des centaines d’autres en Ontario et au Nouveau-Brunswick ces dernières semaines en raison de crues qualifiées « d’historiques » par les experts.

Plus de 1600 militaires sont toujours déployés dans les trois provinces pour prêter main-forte aux autorités et aux citoyens qui luttent contre la montée des eaux depuis plus de deux semaines maintenant.

François Legault promet un plan d'action

À Québec, le premier ministre Legault a déclaré qu'il annoncera sous peu la formation d'un comité ministériel qui sera chargé d'élaborer un plan d'action concret pour prévenir des inondations comme celle que connaît le Québec.

« Je devrais annoncer très bientôt, peut-être même aujourd’hui, la formation d’un comité, avec un certain nombre de ministres, qui vont être responsables de préparer un plan d’action. Consulter les municipalités, consulter les spécialistes et élaborer dans les prochains mois un plan d’action pour qu’on puisse en mettre un maximum en place d’ici le printemps 2020 », a expliqué François Legault.

« Il y a à peu près 6000 résidences qui ont été touchées. Ce qu’on veut c’est de faire le tour, de municipalité en municipalité, consulter des spécialistes, revoir les schémas d’aménagement, regarder si on construit des digues, qui on déménage, moi je veux vraiment qu’on soit dans le concret, dans l’action », a prévenu le premier ministre.

Il rejette pour le moment la mise sur pied d'une commission technique sur les inondations du genre de celle qu'a dirigée l'ingénieur Roger Nicolet sur la gestion des barrages en 1997, à la suite du déluge au Saguenay.

Une telle commission, avec les délais qu'elle impliquerait, ne serait pas la meilleure solution, selon lui, pour réagir adéquatement aux prochaines inondations qui surviendront au Québec.

« Je ne voudrais pas une commission qui dure pendant des années et ne pas arriver à temps [...] pour le printemps 2020 », a expliqué François Legault.