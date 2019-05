Fermeture de deux résidences pour personnes âgées dans la Vallée de la Matapédia

Aide Maison Vallée de La Matapédia ferme ses deux maisons d'hébergement pour personnes âgées de Sayabec et de Val-Brillant. Cette décision a été prise à la suite d'exigences du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent qui avaient des conséquences financières trop importantes pour l'organisme sans but lucratif.