Calgary identifie 13 désastres auxquels se préparer

La CEMA a évalué 65 types de désastres d’origine naturelle ou humaine dans sa dernière évaluation de risques en fonction des tendances antérieures, de leur probabilité et de leurs conséquences potentielles. Elle en a identifié 13 désastres qui représentent les risques les plus élevés pour Calgary :

Un débordement catastrophique de la rivière Bow

Un débordement catastrophique de la rivière Elbow

Un froid extrême

Un problème d’infrastructure majeur

Un bris majeur du barrage sur la rivière Bow

Une sécheresse majeure

Une prise d’otages majeure

Une attaque causant de nombreuses victimes

Un déraillement majeur

Un blizzard

Un orage violent

Une tempête de neige

Une tornade

Un nouveau site web interactif (Nouvelle fenêtre) (en anglais) (Nouvelle fenêtre) a été lancé pour détailler les conclusions du rapport et pour expliquer aux Calgariens comment ils peuvent se préparer pour ces désastres.

« C’est une responsabilité partagée, explique la chef adjointe de la CEMA, Sue Henry. On a besoin d’avoir des citoyens qui sont prêts à prendre soin d’eux-mêmes et de leur famille [....] pour qu’on puisse concentrer nos ressources sur ceux qui sont vraiment dans des situations qui menacent leur vie. »

La métropole a d’ailleurs déjà été touchée par plusieurs des 13 désastres au sommet de la liste des priorités.

« Cinq des dix désastres les plus coûteux de l’histoire du Canada ont directement touché Calgary, et c’est sept sur dix si on compte ceux où Calgary est venue en aide à d’autres municipalités en Alberta », dit Sue Henry.

Selon une étude de la CEMA, seulement 6 % des Calgariens savent qu’ils vivent dans une zone à haut risque pour les tornades. D’après Sue Henry, c’est un des indices qui montre que les gens ne sont simplement pas assez informés sur les risques qui les concernent.

« Ce que ça nous montre, c’est qu’on a encore du travail à faire », remarque-t-elle.

Être prêts à tout

Le nouveau site web inclut de l’information sur les zones et les périodes de l’année qui sont plus propices aux différentes catastrophes naturelles. Il fournit aussi des conseils pratiques, par exemple pour préparer une trousse d’urgence, s’inscrire aux différents systèmes d’alerte et faire un plan d’urgence pour son entreprise, sa maison familiale ou des personnes à charge.

Il y a aussi de l’information spécifique aux aînés et aux personnes avec des handicaps. Selon Sue Henry, le vieillissement de la population à Calgary est une des tendances les plus inquiétantes en matière de sécurité.

« D’ici 2030, on s’attend à ce qu’un Calgarien sur cinq soit un aîné, et on sait que les aînés sont particulièrement vulnérables aux désastres », indique Mme Henry.

Selon une étude de l’Université de Cambridge, moins de la moitié des gens ont des trousses d’urgence qui leur permettraient de survivre au moins 72 heures, la période de temps minimum en cas de désastre.

Que mettre dans une trousse d’urgence de 72 heures? Nourriture et eau Quatre litres d’eau par personne par jour

De la nourriture impérissable, comme des barres de granola ou des fruits séchés (N’oubliez pas de remplacer l’eau et la nourriture une fois par an) Équipements divers Ouvre-boîte

Lampe de poche et piles

Chandelles, briquets et allumettes

Radio qui fonctionne avec des piles et des piles

Stylos et papier

Ruban adhésif en toile ( « Duct tape »)

Couteau de poche

Ustensiles

Vêtements chauds et couvertures

Sacs de poubelles

Sifflets et signaux lumineux (pour attirer l’attention) Hygiène: Serviettes humides

Papier de toilette

Shampoing sec et désinfectant à mains

Tampons et serviettes hygiéniques Items personnels:

Produits pour bébés (couches, nourriture, etc.)

Médicaments

Paire de lunettes ou de verres de contact supplémentaire

Produits pour les animaux de compagnie (nourriture, médicaments, etc.)

Noms et numéros de vos contacts d’urgence

De l’argent comptant

Copies de vos passeports et d'autres documents importants

La CEMA organise un événement gratuit le samedi 4 mai pour présenter son nouveau site web et tenir quelques ateliers sur les meilleures façons de se préparer aux désastres.

L’activité se tiendra de 11 h à 15 h au stade McMahon.