Les députés du Nouveau-Brunswick s’accordent une hausse de leurs allocations

Les députés auront maintenant droit à plus d’argent pour faire leur travail dans leur circonscription, pour leurs bureaux et pour leurs déplacements dans la circonscription et certains autres genres de voyage. Et les leaders parlementaires des quatre partis politiques recevront de nouveaux suppléments de rémunération.

Ces mesures coûteront environ 1 million de dollars par année.

La mesure n’est pas en vigueur pour aider les députés, mais pour appuyer leur rôle quand ils travaillent pour leurs électeurs, selon le chef de l’Alliance des gens, Kris Austin.

Vous ne pouvez pas être un bon député sans les ressources nécessaires pour votre bureau et pour desservir vos électeurs , affirme de son côté le chef du Parti vert, David Coon.

Mais un organisme national qui défend la modération en matière de dépenses publiques a du mal à comprendre comment cette dépense supplémentaire peut rendre le système plus responsable.

Paige MacPherson, directrice de la Fédération canadienne des contribuables, dénonce la hausse des allocations des députés au Nouveau-Brunswick accordée dans un contexte de compression des dépenses publiques. Photo : CBC

C’est la dernière chose pour laquelle les députés devraient dépenser plus de fonds publics après avoir sabré le budget d’immobilisations et renoncé à organiser les Jeux de la Francophonie pour équilibrer le budget provincial et réduire la dette publique, lance Paige MacPherson, de la Fédération canadienne des contribuables.

Les députés progressistes-conservateurs, libéraux, alliancistes et verts se sont mis d’accord sur les changements lors de trois réunions du comité d’administration de l’Assemblée législative qui se sont déroulées à huis clos en novembre, en décembre et en mars.

Le salaire annuel des députés est gelé à 85 000 $ depuis 2008, et le supplément annuel accordé aux ministres est gelé à 47 443 $. Le gouvernement libéral de Brian Gallant a adopté une loi qui gèle ces montants jusqu’en 2021.

Un nouveau salaire pour le leader parlementaire du gouvernement

Un salaire distinct de 26 307 $ pour le leader parlementaire du gouvernement, en l’occurrence le député progressiste-conservateur de Saint-Jean Est, Glen Savoie, a été adopté lors de la réunion du comité tenue le 16 novembre 2018.

Aucun salaire n’était accordé dans le passé pour cette fonction parce qu’elle était toujours exercée par un ministre qui recevait déjà un supplément.

Le nouveau salaire distinct est une initiative du gouvernement qui voulait une meilleure rémunération pour son leader parlementaire, selon le leader parlementaire libéral, Guy Arseneault.

Le comité a accordé aux leaders parlementaires le même traitement salarial que les whips des partis politiques. Le but, selon Guy Arseneault, était d’équilibrer les choses et d'éviter des disputes à savoir où irait l’argent et à combien s'élèverait la somme.

Guy Arseneault lui-même touchera plus d'argent. Son supplément de rémunération passe de 8000 $ à 19 730 $. Ses homologues du Parti vert, Megan Mitton, et de l’Alliance des gens, Rick DeSaulniers, reçoivent pour leur part 2500 $ de plus.

Le leader parlementaire libéral, Guy Arseneault, estime que les députés qui exercent cette fonction méritent une meilleure rémunération. Photo : CBC

David Coon et Kris Austin affirment que les leaders parlementaires font beaucoup de travail de coordination des travaux législatifs. Leur supplément est tout petit , mais c’est au moins une rémunération pour le travail supplémentaire qu’ils font, explique Kris Austin.

Les whips des deux partis comptant le moins de sièges étaient déjà admissibles à un supplément de 2500 $. David Coon a toutefois décidé que son caucus de trois députés n’avait pas besoin de whip, alors aucun d’eux ne reçoit le supplément.

La whip de l’Alliance des gens, la députée de Miramichi Michelle Conroy, touchera pour sa part ces 2500 $.

Il n’y a pas grand-chose à faire comme whip d'un caucus de trois députés, reconnaît Kris Austin. Mais il maintient que les whips jouent tout de même un rôle important en s’assurant que les députés soient au courant des votes prévus à l’Assemblée législative.

Hausse du budget de circonscription

Les députés se sont accordé une hausse de leur budget de circonscription lors de la réunion du comité du 18 décembre. Le montant consacré à leur bureau, à leurs fournitures et à leurs employés passe de 40 000 $ à 50 000 $ par année.

La somme de 40 000 $ était insuffisante, selon Kris Austin. Il dit que l’augmentation est un peu plus raisonnable compte tenu des tâches accomplies par les députés.

Kris Austin, chef de l'Alliance des gens, croit que la hausse des allocations bénéficiera aux électeurs en fin de compte. Photo : CBC

Le personnel qui appuie les députés dans leur bureau de circonscription est maintenant admissible au régime de pension et aux avantages sociaux des fonctionnaires. Cette mesure coûtera 175 000 $.

Le budget de circonscription comprend de nouvelles indemnités

Les députés peuvent maintenant réclamer des indemnités pour tout déplacement de plus de 50 km en un jour dans leur circonscription, à la condition que le déplacement soit justifié dans le cadre de leurs fonctions. L’argent proviendra de leur budget de 50 000 $. Le comité d’administration de l’Assemblée législative a adopté cette mesure lors de sa réunion du 29 mars.

Dans certaines grandes circonscriptions rurales, les députés assumaient des « coûts extraordinaires » pour leurs déplacements, explique David Coon, ce qui lui semblait insensé. Nous avons changé cela , dit-il.

David Coon, chef du Parti vert du Nouveau-Brunswick, explique que les déplacements que font les députés de grandes circonscriptions rurales sont coûteux. Photo : La Presse canadienne / James West

C’est une dépense justifiée étant donné que les électeurs veulent que leurs députés participent à des activités et à des réunions, estime le député Guy Arseneault.

Amélioration des indemnités de voyage

Le comité d’administration a aussi révisé les indemnités de voyage des députés, lors de sa réunion du 18 décembre, pour compenser de nouvelles règles à l’Agence du revenu du Canada qui rendent imposables une partie de ces sommes.

Les indemnités de voyage pour les jours de séance parlementaires, les jours de travail des comités parlementaires et 40 autres genres de voyage sont maintenant normalisées. Les députés ont ainsi droit grosso modo aux mêmes montants. Ils peuvent réclamer 150 $ par jour plus le coût des repas et du kilométrage parcouru pour faire ces voyages.

Un plus grand nombre de voyages à une destination autre que l’Assemblée législative est maintenant couvert.

Auparavant, les députés pouvaient être indemnisés pour 4 des 40 genres de voyages s’il s’agissait d’assister à des réunions de leur caucus. Maintenant, les députés peuvent réclamer des indemnités pour 10 des 40 genres de voyage effectués ailleurs qu’à Fredericton, s’ils sont justifiables dans le cadre de leurs fonctions.

Les voyages pour des activités partisanes ne sont pas admissibles.

Nouveau financement pour les bureaux des partis

Enfin, le comité d’administration a créé une formule de financement pour les bureaux des partis politiques à l’Assemblée législative. La mesure a été adoptée lors de la réunion du 18 novembre.

Chacun des quatre partis se voit accorder un budget de base de 250 000 $ plus 25 000 $ pour chaque député membre de leur caucus respectif.

C’est une nouveauté pour les tiers partis: le Parti vert et l’Alliance des gens.

De plus, la nouvelle formule accorde au bureau des cinq députés progressistes-conservateurs d’arrière-ban un financement équivalant à une fois et demie le budget de base. Le bureau de l’opposition officielle (occupé par les libéraux) reçoit pour sa part un financement équivalent à deux fois le budget de base.

Personne au Parti progressiste-conservateur n’était disponible, mardi, pour réagir à tous ces changements.

Avec les renseignements de Jacques Poitras, de CBC