Inondations dans le Sud-Ouest de l'Ontario après une nuit de précipitations

La police de Windsor recommande de ne pas traverser l'eau stagnante.

Rue en partie inondée le long de la promenade Riverside Drive. Photo : Radio-Canada / CBC/ Sonya Varma

En raison des précipitations et des orages cette nuit, Environnement Canada a dû faire des pieds et des mains pour suivre la cadence. La prévision météorologique a été modifiée à deux reprises et un bulletin météorologique spécial a été émis brièvement.

La météorologiste Sherry Williams a déclaré qu'il est tombé 47,3 millimètres de pluie à l'aéroport de Windsor depuis mardi.

Un front chaud s'est déplacé dans le sud de l'Ontario. Nous nous attendions à ce qu'il soit un peu plus au nord, mais il vient tout juste de commencer à se redévelopper le long de la frontière, de sorte qu'il y a eu une série d'orages qui ont longé Windsor a déclaré la météorologue.

De nombreux habitants de Windsor se sont réveillés mercredi et ont constaté que les routes avaient été inondées.

De la pluie est attendue mercredi, mais cessera jeudi matin a dit Sherry Williams.

Ce soir, cet après-midi, nous avons une série d'orages qui vont produire en moyenne de 5 à 10 millimètres de pluie , selon les prévisions de la météorologue. Avec ces tempêtes, vous pourriez avoir des rafales de vent.

Avec les informations de CBC