Halifax a un nouveau chef de police

M. Kinsella compte 32 années d’expérience au sein de la police de Hamilton. La Commission de police d’Halifax a retenu sa candidature et le conseil municipal l’a approuvée à sa réunion de mardi.

Selon le président de la Commission de police, Steve Craig, c’est l’expérience de Dan Kinsella qui a été le facteur déterminant dans son choix.

Comme chef des opérations à Hamilton, il supervise les enquêtes et les équipes de patrouille. Il a été commandant d'équipes d’enquêteurs réunissant des représentants de différents corps policiers et a présidé le sommet de la Ville de Hamilton sur les opioïdes, les centres d’injection et la légalisation du cannabis.

Il entrera en fonction à Halifax le 1er juillet.

M. Kinsella dirigera un corps policier qui a fait l’objet de vives critiques, ces derniers temps, concernant la pratique des contrôles aléatoires dans la rue, qui ciblent de façon disproportionnée les Afro-Néo-Écossais et les membres d’autres minorités visibles. Le gouvernement provincial vient d’ailleurs d’imposer un moratoire concernant cette pratique.

Dans un communiqué, le nouveau chef promet de « poursuivre le bon travail de diversification du corps policier effectué jusqu’ici par la police régionale d’Halifax » ainsi que les efforts pour promouvoir la confiance envers le service.