Un centre de dons pour les sinistrés ouvre à Gatineau

Ce centre sera situé aux Promenades Gatineau dans l'ancien local du commerce Payless Shoe Source, à la porte 5, sur le chemin de la Savane.

Pour le moment, seuls les denrées alimentaires non périssables, les produits d'hygiène personnelle, les produits nettoyants et les vêtements de printemps et d'été en bon état et propres sont acceptés, indique la Ville.

1749 sinistrés

Alors que le niveau maximal de la rivière des Outaouais pourrait être atteint d'ici la fin de la semaine, un total de quelque 1749 Gatinois et Gatinoises se sont enregistrés auprès de la Ville à l'un des centres d'aide, selon les plus récentes données disponibles.

Ce sont 1471 adultes et 278 enfants de moins de 18 ans qui ont visité l’un des centres d’aide mis sur pied par les autorités, pour un total de 830 ménages touchés par la crue printanière de 2019.

En date de mercredi matin, la Ville avait transmis 840 avis d’évacuation et les intervenants avaient participé à près de 110 évacuations assistées.

Encore des écoles fermées

Du côté de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais, l’École des Petits-Ponts (tous les Pavillons), l’École secondaire Sieur-de-Coulonge, le Centre Pontiac ainsi que le Centre de formation professionnelle Pontiac sont toujours fermés, mercredi.

À la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais, l’Immeuble Sainte-Marie et son service de garde seront fermés du mercredi 1er mai au vendredi 3 mai 2019 inclusivement. Des retards sont à prévoir pour le transport scolaire.

Pour ce qui est de la Commission scolaire Western Québec, l’école primaire Onslow sera fermée jusqu’à la fin de la semaine. L’école Dr. Wilbert Keon School est fermée jusqu’à jeudi et l’école St. John’s Elementary est fermée mercredi.

Circulation difficile à prévoir

La circulation pourrait être difficile à Gatineau, mercredi : nombre de rues sont toujours fermées, ainsi que la traverse des Chaudières.

La fermeture d'une voie de l'A-50 en direction ouest sera maintenue aux heures de pointe, mercredi, si bien que la circulation se fera une fois de plus sur deux voies

Par ailleurs, plus de 865 000 sacs de sable ont été distribués par la Ville au total.