Le prince Naruhito intronisé empereur du Japon

L'accession au trône de Naruhito, âgé de 58 ans, marque l'avènement d'une nouvelle ère impériale, Reiwa (« Belle harmonie »).

Jadis considéré comme une figure divine, l'empereur est défini par la Constitution d'après-guerre comme un « symbole de l'État et de l'unité du peuple », mais n'a aucun pouvoir politique.

« Je fais la promesse de penser toujours au peuple et, tout en me rapprochant de lui, de remplir mes devoirs en tant que symbole de l'État japonais et de l'unité du peuple japonais dans le respect de la Constitution », a déclaré Naruhito, premier empereur né après la Seconde Guerre mondiale.

« Je souhaite sincèrement le bonheur des gens et de nouvelles avancées pour le pays », a-t-il ajouté lors d'une cérémonie organisée à la mi-journée au palais impérial.

Akihito, 85 ans, avait créé la surprise en annonçant en 2016 son intention d'abdiquer, invoquant son âge avancé.

Le populaire Akihito a été le premier monarque à monter sur le trône du Chrysanthème – en 1990 – aux termes de la Constitution japonaise d'après-guerre.

Il a prononcé mardi ses derniers mots en tant qu'empereur du Japon lors de sa cérémonie d'abdication, mettant fin à l'ère Heisei (« Accomplissement de la paix ») après 29 ans de règne.

Le nom de l'ère – ou « gengo » – est très largement utilisé au Japon: sur les pièces de monnaie, les calendriers, les journaux et les documents officiels.